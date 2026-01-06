Поблизу президентської резиденції у центрі столиці Венесуели прогриміли гучні вибухи (відео)

Увечері 5 січня у центрі столиці Венесуели, Каракасі, пролунала серія гучних вибухів. Їх було чутно неподалік від президентської резиденції.

Очевидці повідомляють, що чули стрільбу та роботу зенітних установок у місті. Про це пише видання La Patilla.

"Мешканці районів, прилеглих до палацу Мірафлорес, повідомили про сильні вибухи, що свідчить про використання короткоствольної зброї та активацію зенітного вогню по периметру президентської резиденції", — інформувало ЗМІ.

У мережі поширили кадри, на яких на вулицях Каракаса видно озброєних людей. У небі над столицею Венесуели видно спалахи у небі.

За попередньою інформацією медіа, у місті активували системи протиповітряної оборони через виявлення у небі невідомого літального об'єкта. Він пролетів над забороненим повітряним простором урядового комплексу Каракаса.

Ймовірно, виявлений у небі об'єкт був безпілотником, пише ЗМІ. Його побачили безпосередньо перед початком серії вибухів у столиці Венесуели.

Поки що представники влади чи військові не публікували офіційної заяви, яка б пояснювала походження вибухів.

Також ЗМІ пишуть, що через вибухи в екстреному режимі у Каракасі були зачинені магазини та офісні приміщення через безпекову ситуацію.

За даними медіа BNO News, дронів над Каракасом могло бути кілька. Однак точної інформації на момент публікації не надходило.

Цей інцидент відбувся на тлі періоду нестабільності у Венесуелі, що виникла після проведення США військової операції з захоплення президента Ніколаса Мадуро та його дружини.

