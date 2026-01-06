Взрывается в Пензе, Республике Башкортостан, Твери и других городах: беспилотники атакуют Россию (видео)

В ночь на 6 января в ряде регионов России объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. В сети сообщают о поражении нефтебазы и завода в Липецкой и Пензенской областях РФ.

Взрывы были слышны также в Республике Башкортостан, в частности городе Стерлитамак, а также в Твери. Об этом сообщают росСМИ и мониторинговые каналы.

На первые взрывы пожаловались жители российской Пензы около 02:00 часов. Telegram-канал SHOT сообщил, что в городе прогремело около 10 взрывов, а в восточной части города очевидцы наблюдали яркие вспышки в небе. Перед этим в небе слышали звук двигателей от пролета дронов.

Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что в Пензе, предварительно, был атакован завод "Биоминтез". Однако официального подтверждения на момент публикации не поступало.

Около 02:00 часов на взрывы пожаловались также жители российского города Тверь. Медиа ASTRA информировало со ссылкой на заявление местных властей, что обломки беспилотника упали на жилой многоэтажный дом.

Відео дня

ASTRA | в российской Твери РЭБ направила дрон в жилую многоэтажку

Власти РФ также заявили, что в Твери из-за атаки пострадали 2 человека, еще 1 человек погиб. В то же время мониторинговые каналы пишут, что в момент атаки в городе работали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Тем временем в Липецкой области РФ дроны атаковали нефтебазу, сообщают мониторинговые каналы. На месте поднялся сильный пожар.

Дроны в ночь на 6 января также добрались до Республики Башкортостан. В сети сообщили, что серия взрывов прогремела в городе Стерлитамак. Там расположен крупный нефтехимический завод, который ранее уже атаковали дроны. Информации о последствиях атаки на город на момент публикации не поступало.

Напомним, 4 января мониторинговые каналы сообщали об атаке дронов на город Елец в РФ, после чего загорелся завод "Энергия".

Также в ночь на 4 января Москву массированно атаковали беспилотники: из-за обстрелов в столичных аэропортах РФ отменяли более 100 рейсов.