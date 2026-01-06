Взрывается в Пензе, Республике Башкортостан, Твери и других городах: беспилотники атакуют Россию (видео)
В ночь на 6 января в ряде регионов России объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. В сети сообщают о поражении нефтебазы и завода в Липецкой и Пензенской областях РФ.
Взрывы были слышны также в Республике Башкортостан, в частности городе Стерлитамак, а также в Твери. Об этом сообщают росСМИ и мониторинговые каналы.
На первые взрывы пожаловались жители российской Пензы около 02:00 часов. Telegram-канал SHOT сообщил, что в городе прогремело около 10 взрывов, а в восточной части города очевидцы наблюдали яркие вспышки в небе. Перед этим в небе слышали звук двигателей от пролета дронов.
Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что в Пензе, предварительно, был атакован завод "Биоминтез". Однако официального подтверждения на момент публикации не поступало.
Около 02:00 часов на взрывы пожаловались также жители российского города Тверь. Медиа ASTRA информировало со ссылкой на заявление местных властей, что обломки беспилотника упали на жилой многоэтажный дом.
Власти РФ также заявили, что в Твери из-за атаки пострадали 2 человека, еще 1 человек погиб. В то же время мониторинговые каналы пишут, что в момент атаки в городе работали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Тем временем в Липецкой области РФ дроны атаковали нефтебазу, сообщают мониторинговые каналы. На месте поднялся сильный пожар.
Дроны в ночь на 6 января также добрались до Республики Башкортостан. В сети сообщили, что серия взрывов прогремела в городе Стерлитамак. Там расположен крупный нефтехимический завод, который ранее уже атаковали дроны. Информации о последствиях атаки на город на момент публикации не поступало.
Напомним, 4 января мониторинговые каналы сообщали об атаке дронов на город Елец в РФ, после чего загорелся завод "Энергия".
Также в ночь на 4 января Москву массированно атаковали беспилотники: из-за обстрелов в столичных аэропортах РФ отменяли более 100 рейсов.