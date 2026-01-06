Вибухає у Пензі, Республіці Башкортостан, Твері та інших містах: безпілотники атакують Росію (відео)

У ніч на 6 січня у низці регіонів Росії оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників. У мережі повідомляють про ураження нафтобази та заводу у Липецькій та Пензенській областях РФ.

Вибухи було чутно також у Республіці Башкортостан, зокрема місті Стерлітамак, а також у Твері. Про це повідомляють росЗМІ та моніторингові канали.

На перші вибухи поскаржилися мешканці російської Пензи близько 02:00 години. Telegram-канал SHOT повідомив, що у місті прогриміло близько 10 вибухів, а у східній частині міста очевидці спостерігали яскраві спалахи у небі. Перед цим у небі чули звук двигунів від прольоту дронів.

Згодом моніторингові канали повідомили, що у Пензі, попередньо, був атакований завод "Биоминтез". Однак офіційного підтвердження на момент публікації не надходило.

Близько 02:00 години на вибухи поскаржилися також мешканці російського міста Тверь. Медіа ASTRA інформувало з посиланням на заяву місцевої влади, що уламки безпілотника впали на житловий багатоповерховий будинок.

Відео дня

ASTRA | у російській Твері РЕБ спрямувала дрон у житлову багатоповерхівку

Влада РФ також заявила, що у Твері через атаку постраждали 2 осіб, ще 1 особа загинула. Водночас моніторингові канали пишуть, що у момент атаки у місті працювали засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Тим часом у Липецькій області РФ дрони атакували нафтобазу, повідомляють моніторингові канали. На місці здійнялася сильна пожежа.

Дрони у ніч на 6 січня також дісталися Республіки Башкортостан. У мережі повідомили, що серія вибухів прогриміла у місті Стерлітамак. Там розташований великий нафтохімічний завод, який раніше вже атакували дрони. Інформації про наслідки атаки на місто на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, 4 січня моніторингові канали повідомляли про атаку дронів на місто Єлець у РФ, після чого загорівся завод "Енергія".

Також у ніч на 4 січня Москву масовано атакували безпілотники: через обстріл у столичних аеропортах РФ скасовували понад 100 рейсів.