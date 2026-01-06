Зачем РФ запустит в Балтику флотилию подводных дронов, которые несут 300 кг груза, — DE (фото)

Конструкторское бюро "Рубин" Российской Федерации показало три модели подводных дронов с разным функционалом, рассказали аналитики. Чем опасны подводные дроны РФ, которые позиционируются вроде бы как гражданские, но изготавливаются судостроительной компанией, которая работает на военно-промышленный комплекс Москвы?

Один из дронов может перенести 300 кг будто бы гражданского груза на расстояние 100 км, и этого мало, чтобы добраться до кабелей в Балтийском море, говорится в статье на портале Defense Express. Впрочем, на такой случай россияне предусмотрели зарядную подстанцию, которая будет висеть в воде или стоять на дне.

На портале обратили внимание на материал OSINT-аналитика с ником H I Sutton, который рассказал о работах бюро "Рубин" по разработке новых подводных дронов. Выяснилось, что россияне имеют модели трех устройств, из них "Аргус-Д" (буква "Д" — сокращение от "доставка") предназначен для перевозки до 300 кг груза.

Відео дня

"Он оптимизирован для развертывания объектов на морском дне. Официальные материалы свидетельствуют о том, что он предназначен для гражданских или научных целей, таких как маяки, но наступательный военный потенциал очевиден", — написал H I Sutton.

РФ и Балтийское море — как выглядит подводный дрон "Аргус-Д" Фото: HI Sutton

Основные характеристики подводного дрона "Аргус-Д":

физические размеры — длина 8,9 м, диаметр 1 м;

вес — полный 5,5 тонны, груза — 300 кг (контейнер длиной 2 м на 0,55 м);

глубина — 1000 м (возможно погружение на 3000 м);

скорость — до 6 узлов (до 11 км/ч);

питание — литий-ионные аккумуляторы (может автономно работать до 20 ч);

дополнительное оборудование — "гидролокатор бокового обзора, многолучевой эхолот, доплеровский лаг, датчик давления, датчик скорости звука в воде".

РФ и Балтийское море — почему опасны подводные дроны

Аналитики DE отметили, что имеющаяся модель подводного дрона РФ имеет ограничения, потому что может заходить автономно не дальше чем на 100 км (аккумуляторов хватит на дорогу туда-обратно). Если их использовать в Балтийском море, то на этом расстоянии находится не слишком много подводных объектов других стран, которые могут повредить такие устройства. При этом, скорость бегства после совершения диверсии также невелика. Кроме того, если лодку спускать с другого корабля, то это заметят и тайно устроить спецоперацию не получится.

Между тем Sutton отметил, что "Аргус-Д" будет работать вместе с другой моделью — "Аргус-И" (буква "И" — от "инспектор"). Россияне заявили, что подводный дрон будет иметь лазерные сканеры и видеокамеры для изучения подводных трубопроводов. Кроме того, у него есть механическая часть — две выдвижные штанги, которые становятся по обе стороны от изучаемой трубы. По мнению аналитиков, устройство также имеет потенциал для военного использования.

РФ и Балтийское море — как выглядит подводный дрон "Аргус-И" Фото: HI Sutton

Третий тип подводных устройств, над которыми работает "Рубин", — это станция "Октавия". Станция будет стоять на якоре или садиться на дно и будет иметь два-три порта для стыковки других подводных дронов. Дроны будут подходить к "Октавии" и заряжаться, передавать данные или получать новые команды. В материале указано, что этот элемент подводной системы наработан меньше всего.

РФ и Балтийское море — как выглядит подводная станция "Октавия" Фото: HI Sutton

На DE объяснили, как россияне могут использовать подводные дроны, которые якобы являются гражданскими, но на самом деле пригодятся для проведения диверсий, например, в Балтийском море. Указывается, что устройства могут взрывать трубопроводы, повреждать кабели, устанавливать мины.

Отметим, Фокус писал о серии инцидентов в Балтийском море, в совершении которых подозревали РФ. События произошли преимущественно осенью 2024 года. Западные медиа сообщили об обрыве оптоволоконного кабеля между Финляндией и Германией. Водолазы начали искать обрыв пришлось и которые должны были осмотреть 1200 км кабеля. Расследователи НАТО изучили ситуацию и заявили, что не заметили причастности РФ к инцидентам.

Напоминаем, 31 декабря в Финляндии задержали судно Fitburg с российским экипажем, который мог быть причастен к повреждению кабеля между Хельсинки и Таллином в Балтийском море.