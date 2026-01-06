Навіщо РФ запустить у Балтику флотилію підводних дронів, які несуть 300 кг вантажу, — DE (фото)

Конструкторське бюро "Рубін" Російської Федерації показало три моделі підводних дронів з різним функціоналом, розповіли аналітики. Чим небезпечні підводні дрони РФ, які позиціонуються начебто як цивільні, але виготовляються суднобудівною компанією, яка працює на військово-промисловий комплекс Москви?

Один з дронів може перенести 300 кг начебто цивільного вантажу на відстань 100 км, і цього замало, щоб дістатись до кабелів у Балтійському морі, ідеться у статті на порталі Defense Express. Втім, на такий випадок росіяни передбачили зарядну підстанцію, яка висітиме у воді або стоятиме на дні.

На порталі звернули увагу на матеріал OSINT-аналітика з ніком H I Sutton, який розповів про роботи бюро "Рубін" з розробки нових підводних дронів. З'ясувалось, що росіяни мають моделі трьох пристроїв, з них "Аргус-Д" (літера "Д" — скорочення від "доставка") призначений для перевезення до 300 кг вантажу.

"Він оптимізований для розгортання об'єктів на морському дні. Офіційні матеріали свідчать про те, що він призначений для цивільних або наукових цілей, таких як маяки, але наступальний військовий потенціал очевидний", — написав H I Sutton.

РФ та Балтійське море - як виглядає підводний дрон "Аргус-Д" Фото: HI Sutton

Основні характеристики підводного дрона "Аргус-Д":

фізичні розміри — довжина 8,9 м, діаметр 1 м;

вага — повна 5,5 тонн, вантажу — 300 кг (контейнер довжиною 2 м на 0,55 м);

глибина — 1000 м (можливе занурення на 3000 м);

швидкість — до 6 вузлів (до 11 км/год);

живлення — літій-іонні акумулятори (може автономно працювати до 20 год);

додаткове устаткування — "гідролокатор бокового огляду, багатопроменевий ехолот, доплерівський лаг, датчик тиску, датчик швидкості звуку у воді".

РФ та Балтійське море — чому небезпечні підводні дрони

Аналітики DE зауважили, що наявна модель підводного дрона РФ має обмеження, бо може заходити автономно не далі як на 100 км (акумуляторів вистачить на дорогу туди-назад). Якщо їх використати у Балтійському морі, то на цій відстані перебуває не надто багато підводних об'єктів інших країн, які можуть пошкодити такі пристрої. При цьому, швидкість втечі після вчинення диверсії також невелика. Крім того, якщо човен спускати з іншого корабля, то це помітять і таємно влаштувати спецоперацію не вийде.

Тим часом Sutton зауважив, що "Аргус-Д" працюватиме разом з іншою моделлю — "Аргус-И" (літера "И" — від "инспектор"). Росіяни заявили, що підводний дрон матиме лазерні сканери та відеокамери для вивчення підводних трубопроводів. Крім того, у нього є механічна частина — дві висувні штанги, які стають по обидва боки від труби. На думку аналітиків, пристрій також має потенціал для військового використання.

РФ та Балтійське море - як виглядає підводний дрон "Аргус-И" Фото: HI Sutton

Третій тип підводних пристроїв, над якими працює "Рубін", — це станція "Октавія". Станція стоятиме на якорі або сідатиме на дно і матиме два-три порти для стикування інших підводних дронів. Дрони підходитимуть до "Октавії" і заряджатимуться, передаватимуть дані або отримуватимуть нові команди. У матеріалі вказано, що цей елемент підводної системи напрацьований найменше.

РФ та Балтійське море - як виглядає підводна станція "Октавія " Фото: HI Sutton

На DE пояснили, як росіяни можуть використати підводні дрони, які начебто є цивільними, але насправді стануть у нагоді для проведення диверсій, наприклад, у Балтійському морі. Вказується, що пристрої можуть підривати трубопроводи, пошкоджувати кабелі, встановлювати міни.

Зазначимо, Фокус писав про серію інцидентів у Балтійському морі, у вчиненні яких підозрювали РФ. Події стались переважно восени 2024 року. Західні медіа повідомили про обрив оптоволоконного кабелю між Фінляндією та Німеччиною. Водолази почали шукати обрив довелось й які мали оглянути 1200 км кабелю. Розслідувачі НАТО вивчили ситуацію і заявили, що не помітили причетності РФ до інцидентів.

Нагадуємо, 31 грудня у Фінляндії затримали судно Fitburg з російським екіпажем, який міг бути причетним до пошкодження кабелю між Гельсінкі й Таллінном Балтійському морі.