"Это не против России": Запад направит войска в Украину из-за гражданской войны, — Арестович

Бывший советник Офиса президента и блогер Алексей Арестович заверил, что иностранный континтент в Украине не представляет угрозы для России. По его словам, в Киеве, Харькове, Одессе и других городах могут происходить "большие уличные беспорядки", и западные войска будут стабилизировать ситуацию.

"То, что рассказывают россияне там, что присутствие иностранных войск на территории Украины — это неприемлемая история, это же сказки резкого леса. Все для них неприемлемо. Вопрос как бы, какие войска и с какой задачей", — заявил Арестович во время онлайн-трансляции 5 января.

Он привел пример, что когда речь идет о турецких войсках, это точно согласовано с Россией.

"Я вам объясню, зачем вводятся войска на территорию Украины. Это не против России планируется вести. Это для предотвращения гражданской войны в Украине. Это единственная их настоящая задача", — заверил блогер.

По его словам, на Западе понимают все перспективы послевоенных государств, в которых 1,5 млн единиц неучтенного автоматического оружия, миллион ветеранов, "просто вопиющие" отсутствие права и политически-общественные противоречия, а также "очень мало ресурсов".

Відео дня

"Поэтому им нужны стабилизационные силы. Их просто никто так не назовет. Им скажут, что это все против России, коварной, чтобы не напала. Ну и Россия раньше всех остальных будет знать, что это для предотвращения гражданской войны в Украине", — подчеркнул Арестович.

Он пояснил, что в случае согласия будут достигнуты соответствующие договоренности, которые уже "достаточно близки". Бывший советник отметил, что примерно до конца февраля уже должны быть достигнуты первые договоренности по плану переговорных групп. В частности, о возможности проведения выборов в Украине. В то же время он отметил, что если бы существовали "вопиющие противоречия", в том числе по Донбассу, то никакие сроки не озвучивались бы.

"То есть, например, готовность Украины к выборам обменивают на присутствие, например, войск в качестве стабилизации для проведения тех самых выборов, на самом деле, и отсутствие ярких гражданских столкновений. Потому что перспективы уличных беспорядков больших в Одессе, Киеве, там, я не знаю, в Виннице, Житомире, Львове, Харькове", — сообщил блогер.

Он заверил, что контингент в Украине будет обеспечивать проведение выборов.

"И более того, я вам скажу страшную вещь. Это стабилизационный фактор для того, чтобы Украина выполняла свою часть договоренности. Потому что все, что происходило в рамках Минского процесса, ОБСЕ убедило только в одном, что отчаянные какие-то украинские герои очень склонны стрелять, когда не надо, нарушая договоренность", — заявил Арестович.

Он поставил под сомнение то, что контингент в 10 или 15 тысяч человек может "спасти от России", отметив, что войска такой численности "вообще собой ничего не представляют".

"150, 200 — это да, это контингент. И даже 50 — не контингент. 10-15 — это чтобы патрули ходили возле Центральной избирательной комиссии", — добавил экс-советник.

Напомним, в октябре 2025 года Алексей Арестович прогнозировал мобилизацию женщин в Украине. Народный депутат Максим Бужанский ответил, что такой сценарий — невозможен при любых обстоятельствах, его поддержал и другой парламентарий Алексей Гончаренко.

В интервью российской журналистке Ксении Собчак бывший советник озвучил якобы реалистичные условия мира, предложив согласиться на условия России. В частности, речь шла о выводе войск из четырех областей Украины, отказе от вступления в НАТО и ЕС, а также "суд над Владимиром Зеленским". Неприемлемым он назвал только последний пункт.