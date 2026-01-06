"Це не проти Росії": Захід направить війська в Україну через громадянську війну, — Арестович

Колишній радник Офісу президента і блогер Олексій Арестович запевнив, що іноземний континтент в Україні не становить загрози для Росії. З його слів, у Києві, Харкові, Одесі та інших містах можуть відбуватись "великі вуличні заворушення", і західні війська будуть стабілізувати ситуацію.

"Те, що розповідають росіяни там, що присутність іноземних військ на території України — це неприйнятна історія, це ж казки різкого лісу. Все для них неприйнятно. Питання як би, які війська і з яким завданням", — заявив Арестович під час онлайн-трансляції 5 січня.

Він навів приклад, що коли йдеться про турецькі війська, це точно узгоджено з Росією.

"Я вам поясню, навіщо вводяться війська на територію України. Це не проти Росії планується вести. Це для запобігання громадянської війни в Україні. Це єдине їхнє справжнє завдання", — запевнив блогер.

З його слів, на Заході розуміють всі перспективи післявоєнних держав, в яких 1,5 млн одиниць необлікованої автоматичної зброї, мільйон ветеранів, "просто кричущі" відсутність права і політично-суспільні суперечності, а також "дуже мало ресурсів".

Відео дня

"Тому їм потрібні стабілізаційні сили. Їх просто ніхто так не назве. Їм скажуть, що це все проти Росії, підступної, щоб не напала. Ну і Росія раніше за всіх інших буде знати, що це для запобігання громадянської війни в Україні", — підкреслив Арестович.

Він пояснив, що в разі згоди будуть досягнуті відповідні домовленості, які вже "досить близькі". Колишній радник зауважив, що приблизно до кінця лютого вже мають бути досягнуті перші домовленості за планом переговорних груп. Зокрема, щодо можливості проведення виборів в Україні. Водночас він наголосив, що якби існували "кричущі суперечності", в тому числі щодо Донбасу, то жодні терміни не озвучувалися б.

"Тобто, наприклад, готовність України до виборів обмінюють на присутність, наприклад, військ як стабілізації для проведення тих самих виборів насправді й відсутність яскравих цивільних зіткнень. Тому що перспективи вуличних заворушень великих в Одесі, Києві, там, я не знаю, у Вінниці, Житомирі, Львові, Харкові", — повідомив блогер.

Він запевнив, що контингент в Україні буде забезпечувати проведення виборів.

"І ба більше, я вам скажу страшну річ. Це стабілізаційний фактор для того, щоб Україна виконувала свою частину домовленості. Тому що все, що відбувалося в рамках Мінського процесу, ОБСЄ переконало тільки в одному, що відчайдушні якісь українські герої дуже схильні стріляти, коли не треба, порушуючи домовленість", — заявив Арестович.

Він поставив під сумнів те, що контингент у 10 або 15 тисяч осіб може "врятувати від Росії", зазначивши, що війська такої чисельності "взагалі собою нічого не представляють".

"150, 200 — це так, це контингент. Та навіть 50 — не контингент. 10-15 — це щоб патрулі ходили біля Центральної виборчої комісії", — додав ексрадник.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Олексій Арестович прогнозував мобілізацію жінок в Україні. Народний депутат Максим Бужанський відповів, що такий сценарій — неможливий за будь-яких обставин, його підтримав й інший парламентар Олексій Гончаренко.

В інтерв’ю російській журналістці Ксенії Собчак колишній радник озвучив нібито реалістичні умови миру, запропонувавши погодитись на умови Росії. Зокрема, йшлося про виведення військ з чотирьох областей України, відмову від вступу у НАТО та ЄС, а також "суд над Володимиром Зеленським". Неприйнятним він назвав лише останній пункт.