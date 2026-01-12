Ночью Россия запустила более 100 "Шахедов": в Киеве пострадал Соломенский район (видео)

Ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами, и было зафиксировано 16 попаданий. Один из БПЛА вызвал пожар в Соломенском районе, в СМИ показали последствия этого удара.

Ночью на 12 января ВС РФ применили против Украины 156 ударных БПЛА, примерно 110 из них — это "Шахеды". Также враг запускал "Герберы" и беспилотники других типов. Дроны взлетали с разных направлений, в частности с территории России и временно оккупированного Крыма. Об этом говорится в сводке Воздушных сил ВСУ по состоянию на 8:00 утра.

Предварительно, защитники неба сбили и подавили не менее 135 дронов почти по всей территории страны кроме запада. Были зафиксированы 16 попаданий на 11 локациях, еще в двух местах упали обломки. На момент публикации отчета атака продолжалась.

Ночная атака БПЛА: последствия для Киева

Городской голова Виталий Кличко информировал, что по состоянию на 7:55 в Соломенском районе локализовали пожар, который вспыхнул в результате попадания БПЛА в нежилое здание.

Відео дня

"По другому адресу на Соломенке обломки упали возле жилого дома. Взрывной волной выбило окна и возник пожар. Все службы работают на местах", — добавил мэр.

Корреспондент "Новости.LIVE" передал, что здание, в которое попал российский "Шахед", сильно повреждено. Кроме того. ударной волной там была повреждена инфраструктура вокруг. В частности, пострадали корпус одного из киевских университетов и общеобразовательная школа.

В другой локации упали обломки в жилом квартале. В результате в нескольких многоэтажных домах выбиты окна, повреждены балконы и наружные стены.

Напомним, примерно в 23:30 сообщалось о работе ПВО и взрывах в Одесской области. Мониторы сообщали, что на Одессу направлялось примерно 10 вражеских дронов. Впоследствии в части одного из районов исчез свет, пострадали объект инфраструктуры и несколько жилых домов.

Руководитель КГВА Тимур Ткаченко сообщил ночью о возгорании в Соломенском районе столицы. В соцсетях также писали о густом дыме, который поднялся в небе.