Вночі Росія запустила понад 100 "Шахедів": у Києві постраждав Солом'янський район (відео)

Вночі російські окупанти атакували Україну дронами, і було зафіксовано 16 влучань. Один з БПЛА спричинив пожежу у Солом'янському районі, у ЗМІ показали наслідки цього удару.

Вночі на 12 січня ЗС РФ застосували проти Україні 156 ударних БПЛА, приблизно 110 з них — це "Шахеди". Також ворог запускав "Гербери" та безпілотники інших типів. Дрони злітали з різних напрямків, зокрема з території Росії та тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться у зведенні Повітряних сил ЗСУ станом на 8:00 ранку.

Попередньо, захисники неба збили та подавили щонайменше 135 дронів майже по всій території країни окрім заходу. Були зафіксовані 16 влучань на 11 локаціях, ще у двох місцях впали уламки. На момент публікації звіту атака тривала.

Нічна атака БПЛА: наслідки для Києва

Міський голова Віталій Кличко інформував, що станом на 7:55 у Солом'янському районі локалізували пожежу, яка спалахнула внаслідок влучання БПЛА у нежитлову будівлю.

"За іншою адресою на Соломʼянці уламки впали біля житлового будинку. Вибуховою хвилею вибило вікна та виникла пожежа. Усі служби працюють на місцях", — додав мер.

Кореспондент "Новини.LIVE" передав, що будівля, в яку влучив російський "Шахед", сильно пошкоджена. Окрім того. ударною хвилею там була пошкоджена інфраструктура навколо. Зокрема, постраждали корпус одного з київських університетів та загальноосвітня школа..

В іншій локації впали уламки у житловому кварталі. Внаслідок цього у кількох багатоповерхових будинках вибиті вікна, пошкоджені балкони та зовнішні стіни.

Нагадаємо, приблизно о 23:30 повідомлялось про роботу ППО та вибухи в Одеській області. Монітори повідомляли, що на Одесу прямувало приблизно 10 ворожих дронів. Згодом у частині одного з районів зникло світло, постраждали об'єкт інфраструктури та кілька житлових будинків.

Керівник КМВА Тимур Ткаченко повідомив вночі про займання у Солом'янському районі столиці. У соцмережах також писали про густий дим, що здійнявся у небі.