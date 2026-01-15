Часть отказалась, в ГПСУ не взяли: как наказали мужчину, который хотел служить на своих условиях

Житель Тернопольской области был признан ограниченно годным к службе, но мобилизовать его военные ТЦК не смогли. Впоследствии он решил пойти на контракт в Государственную пограничную службу, но провалил проверку.

Солдат запаса 1990 года рождения (35 лет) был уволен со службы по контракту в начале 2012 года. 21 февраля 2023 года он прибыл на военно-врачебную комиссию. Об этом известно из приговора Чертковского районного суда от 8 января.

Пройдя медосмотр, мужчина был признан непригодным к службе в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях. Как известно из документов, он болеет сложным миопическим астигматизмом. Однако ВВК разрешила его мобилизовать в части обеспечения, ТЦК, военные учебные заведения, учебные центры, учреждения медицинских подразделений, подразделения логистики, связи, оперативного обеспечения или охраны.

На допросе военнообязанный рассказал, что не стоял на учете, но его "остановили на улице" и отвезли в военкомат. Он заявил, что не может служить из-за проблем со зрением и от службы не уклоняется, но воинские части, куда его направляли, "ему не подходят".

В тот же день, когда прошел ВВК, мужчина получил повестку о вызове на следующий день, но в ТЦК не появился. Заместитель начальника военкомата отметил, что оснований он для отсрочки не имел. Затем украинец все же пришел, но от предложенной части отказался.

Впоследствии солдата попытались мобилизовать и 21 апреля 2023 года сняли с учета военнообязанных, но часть вернула его из-за "низких морально деловых качеств". После этого он должен был снова прийти в военкомат и стать на учет повторно, но этого не сделал.

Мужчина свою вину не признал. Он предоставил справку от 30 декабря 2025 года, что его изучают как кандидата на контракт для службы в санатории "Пограничник-Немиров". До 10 января планировалось зачисление после того, как закончится внутренняя проверка. Однако из-за открытого дела военнообязанный эту проверку не прошел. Он просил закрыть производство, аргументируя это намерением служить.

Суд жителю Тернопольской области в освобождении от ответственности отказал. Вместо этого его признали виновным и приговорили к трем годам заключения.

