Частина відмовилась, в ДПСУ не взяли: як покарали чоловіка, що хотів служити на своїх умовах

Житель Тернопільської області був визнаний обмежено придатним до служби, але мобілізувати його військові ТЦК не змогли. Згодом він вирішив піти на контракт у Державну прикордонну службу, але провалив перевірку.

Солдат запасу 1990 року народження (35 років) був звільнений зі служби за контрактом на початку 2012 року. 21 лютого 2023 року він прибув на військово-лікарську комісію. Про це відомо з вироку Чортківського районного суду від 8 січня.

Пройшовши медогляд, чоловік був визнаний непридатним до служби у високо мобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах. Як відомо з документів, він хворіє на складний міопічний астигматизм. Проте ВЛК дозволила його мобілізувати у частини забезпечення, ТЦК, військові навчальні заклади, навчальні центри, заклади медичних підрозділів, підрозділи логістики, зв'язку, оперативного забезпечення або охорони.

На допиті військовозобов'язаний розповів, що не стояв на обліку, але його "зупинили на вулиці" і відвезли у військкомат. Він заявив, що не може служити через проблеми з зором і від служби не ухиляється, але військові частини, куди його направляли, "йому не підходять".

Того ж дня, коли пройшов ВЛК, чоловік отримав повістку про виклик на наступний день, але у ТЦК не з’явився. Заступник начальника військкомату наголосив, що підстав він для відстрочки не мав. Потім українець все ж прийшов, але від запропонованої частини відмовився.

Згодом солдата спробували мобілізувати і 21 квітня 2023 року зняли з обліку військовозобов'язаних, але частина повернула його через "низькі морально ділові якості". Після цього він мав знову прийти у військкомат та стати на облік повторно, але цього не зробив.

Чоловік свою вину не визнав. Він надав довідку від 30 грудня 2025 року, що його вивчають як кандидата на контракт для служби у санаторії "Прикордонник-Немирів". До 10 січня планувалося зарахування після того, як закінчиться внутрішня перевірка. Однак через відкриту справу військовозобов'язаний цю перевірку не пройшов. Він просив закрити провадження, аргументуючи це наміром служити.

Суд жителю Тернопільської області у звільненні від відповідальності відмовив. Натомість його визнали винним та засудили до трьох років ув’язнення.

