"Хотят вернуться": лейтентант ВСУ указал, кем можно заполнить подразделения новых корпусов

Полностью заполнить личным составом подразделения обеспечения во вновь созданных корпусах можно за счет военнослужащих, которые ушли в самовольное оставление части (CОЧ), но хотят вернуться.

Для этого им достаточно дать понять, что в армии к ним будет нормальное человеческое отношение, заявил в интервью Radio NV командир воинской части в 17-м армейском корпусе, лейтенант ВСУ Андрей Иванов с позывным "Прокурор"

"Точно могу сказать, что заполнить сегодня все подразделения обеспечения в новых корпусах можно за счет тех людей, которые из CОЧ готовы вернуться", — сказал Иванов.

По его словам, военные, которые ушли в CОЧ, хотят возвращаться к "здравомыслящим командирам".

"Их невероятно большое количество. И все очень индивидуально. Люди хотят возвращаться сегодня к здравомыслящим командирам в первую очередь. И неважно — это штурмовые подразделения или подразделения обеспечения. Они хотят просто нормального отношения", — отметил "Прокурор".

Он также отметил. что в CОЧ преимущественно идут военные, которые, имея физические недостатки, не успели пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) и оказались в боевых бригадах.

Напомним, 10 января руководитель Офиса президента Кирилл Буданов анонсировал усиление борьбы с СОЧ и коррупцией в ТЦК.

В декабре Александр Сырский рассказал, как можно решить проблему СОЧ в украинской армии.