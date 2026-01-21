"Хочуть повернутись": лейтентант ЗСУ вказав, ким можна заповнити підрозділи нових корпусів

Повністю заповнити особовим складом підрозділи забезпечення у новостворених корпусах можна за рахунок військовослужбовців, які пішли у самовільне залишення частини (СЗЧ), але хочуть повернутись.

Для цього їм достатньо дати зрозуміти, що у війську до них буде нормальне людське ставлення, заявив в інтерв'ю Radio NV командир військової частини в 17-му армійському корпусі, лейтенант ЗСУ Андрій Іванов з позивним "Прокурор"

"Точно можу сказати, що заповнити сьогодні всі підрозділи забезпечення в нових корпусах можна за рахунок тих людей, які з СЗЧ готові повернутись", — сказав Іванов.

За його словами, військові, які пішли у СЗЧ, хочуть повертатись до "здравомислячих командирів".

"Їх неймовірно велика кількість. І все дуже індивідуально. Люди хочуть повертатися сьогодні до здравомислячих командирів насамперед. І неважливо — це штурмові підрозділи або підрозділи забезпечення. Вони хочуть просто нормального ставлення", — зазначив "Прокурор".

Відео дня

Він також наголосив. що в СЗЧ переважно йдуть військові, які, маючи фізичні вади, не встигли пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) та опинились в бойових бригадах.

Нагадаємо, 10 січня керівник Офісу президента Кирило Буданов анонсував посилення боротьби з СЗЧ та корупцією в ТЦК.

В грудні Олександр Сирський розповів, як можна вирішити проблему СЗЧ в українській армії.