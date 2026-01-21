Заманил "свиданием" и пытался убить офицера ВСУ: СБУ задержали агента РФ в Запорожье (фото)

В Запорожье правоохранители предотвратили покушение на жизнь украинского офицера, который проходил реабилитацию после ранения на фронте. Агента ФСБ, который пытался ликвидировать военного, задержали через считанные часы после нападения.

Как сообщает Служба безопасности Украины, совместно Военная контрразведка СБУ и Национальная полиция оперативно нейтрализовали угрозу жизни украинского защитника в прифронтовом городе.

Расследование установило, что российские спецслужбы заманили военного в промышленную зону под видом свидания с девушкой, с которой он познакомился на сайте знакомств. На самом деле там его ждал киллер в балаклаве. Злоумышленник напал со спины и нанес шесть ударов в шею, грудную клетку, живот и правую ногу, а после этих действий скрылся.

СБУ задержали агента ФСБ, который готовил покушение на офицера ВСУ Фото: СБУ

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение, где он сейчас находится в тяжелом состоянии. В течение нескольких часов после покушения сотрудники СБУ разыскали нападавшего и задержали его у родственников, где он пытался скрыться.

По материалам дела, исполнителем заказа стал 25-летний местный безработный, который попал в поле зрения ФСБ из-за поиска "легких заработков" в Telegram-каналах. Ранее он участвовал в серии "тестовых" поджогов, а после этого получил задание ликвидировать офицера ВСУ. Как отмечают в СБУ адрес цели ему предоставил куратор из России.

Чтобы заманить военного на встречу, ФСБ создала фейковый аккаунт девушки на сайте знакомств. Кроме того, во время побега киллер пытался избавился от ножа, но правоохранители его нашли, а также изъяли у мужчины смартфон и планшет, через которые он поддерживал контакт с кураторами.

В конце концов, следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по части 3 статьи 15 и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — законченное покушение на умышленное убийство. Он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Кроме этого, представитель СБУ Артем Дехтяренко подчеркнул, что благодаря профессиональным действиям военной контрразведки и Нацполиции удалось не только предотвратить убийство, но и нейтрализовать российского агента "на горячем".

Напомним, что агент вербовал "единомышленников" в агентурный аппарат ФСБ среди своих знакомых, в частности граждан Украины, которые не подлежали мобилизации по возрасту. В частности, враг планировал заказные убийства известных украинцев, подрывы в ТРЦ и на одной из станций метро Киева.

