Заманив "побаченням" та намагався вбити офіцера ЗСУ: СБУ затримали агента РФ у Запоріжжі (фото)

У Запоріжжі правоохоронці запобігли замаху на життя українського офіцера, який проходив реабілітацію після поранення на фронті. Агента ФСБ, який намагався ліквідувати військового, затримали за лічені години після нападу.

Як повідомляє Служба безпеки України, спільно Військова контррозвідка СБУ та Національна поліція оперативно нейтралізували загрозу життю українського захисника у прифронтовому місті.

Розслідування встановило, що російські спецслужби заманили військового у промислову зону під виглядом побачення з дівчиною, з якою він познайомився на сайті знайомств. Насправді там його чекав кілер у балаклаві. Зловмисник напав зі спини та завдав шість ударів у шию, грудну клітку, живіт та праву ногу, а після цих дій втік.

СБУ затримали агента ФСБ, який готував замах на офіцера ЗСУ Фото: СБУ

Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, де він наразі перебуває у важкому стані. Протягом кількох годин після замаху співробітники СБУ розшукали нападника та затримали його у родичів, де він намагався сховатися.

За матеріалами справи, виконавцем замовлення став 25-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору ФСБ через пошук "легких заробітків" у Telegram-каналах. Раніше він брав участь у серії "тестових" підпалів, а після цього отримав завдання ліквідувати офіцера ЗСУ. Як зазначають у СБУ адресу цілі йому надав куратор із Росії.

Щоб заманити військового на зустріч, ФСБ створила фейковий акаунт дівчини на сайті знайомств. Крім того, під час втечі кілер намагався позбувся ножа, але правоохоронці його знайшли , а також вилучили у чоловіка смартфон і планшет, через які він підтримував контакт із кураторами.

Зрештою, слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною 3 статті 15 та частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України — закінчений замах на умисне вбивство. Наразі він перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення із конфіскацією майна.

Окрім цього, речник СБУ Артем Дехтяренко підкреслив, що завдяки професійним діям військової контррозвідки та Нацполіції вдалося не лише запобігти вбивству, а й нейтралізувати російського агента "на гарячому".

Нагадаємо, що агент вербував "однодумців" до агентурного апарату ФСБ серед своїх знайомих, зокрема громадян України, які не підлягали мобілізації за віком. Зокрема, ворог планував замовні вбивства відомих українців, підриви у ТРЦ та на одній зі станцій метро Києва.

