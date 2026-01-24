Беспрецедентный случай: Россия впервые за долгое время ударила по Киеву тяжелыми ракетами Х-22

Впервые за долгое время россияне ударили по Киеву ракетами Х-22. Они, как правило, применяются, против авианосных групп.

Во время атаки на Киев российские войска применили нетипичную тактику, выпустив с бомбардировщиков Ту-22М3 двенадцать тяжелых противокорабельных ракет Х-22/Х-32. Об этом "Киев 24" рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Для этого российское командование передислоцировало носители ракет с Дальнего Востока на аэродромы, расположенные ближе к украинским границам.

Ракеты Х-22 с боевой частью в 950 килограммов летели по баллистической траектории на сверхзвуковой скорости, что делало их чрезвычайно опасными. Но результат работы украинских расчетов является по-настоящему беспрецедентным, поскольку противовоздушная оборона сбила 9 ракет из 12-ти. С 2022 года россияне в целом выпустили по территории Украины более 400 ракет типа Х-22 и их модернизированной версии Х-32, но ПВО уничтожила только три такие ракеты.

Сбитие сразу 9 подобных целей стало возможным благодаря использованию западных зенитно-ракетных систем, способных работать по баллистике, отметил Игнат.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что Х-22 является одной из самых больших угроз для гражданских объектов и критической инфраструктуры, которые из-за большого веса и скорости вызывают при попадании огромные разрушения.

Впрочем, в последнее время россияне меньше применяли подобные ракеты для ударов по территории материковой Украины, более сосредоточившись на ударах ими по югу, отметил Игнат, объяснив, что одновременное использование врагом такого количества ракет для ударов по Киеву является нетипичным. Это может свидетельствовать о попытке россиян максимально перегрузить защитный купол над столицей с помощью сверхмощных зарядов.

Сколько "Шахедов" и ракет сбили Воздушные силы ВСУ

Всего в ночь на 24 января ВС РФ применили против Украины 396 различных средств воздушного нападения, говорилось в сводке Воздушных сил. Среди них:

2 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон",

12 крылатых ракет Х-22/Х-32,

6 баллистических ракет Искандер-М/С-300,

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69,

375 ударных БПЛА.

ВС сбили или подавили 15 ракет и 357 вражеских дронов.

Россия применяет ракеты 2026 года изготовления

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что Россия начала использовать для ударов по Украине новые ракеты, 2026 года производства.

Скажем, Х-101 являются стандартными крылатыми ракетами, но 2026 года изготовления. Х-32 также являются новыми ракетами, сделанными на базе Х-22, а РМ-48У являются баллистическими ракетами с С400 на базе учебных ракет-мишеней.

Власюк считает, что каждый случай применения определенного типа ракет является не просто случайным выбором, а имеет свои объяснения, частично — "не от хорошей жизни", показав на фото обломки ракет Х-101 2026 года.

Напомним, ночью 24 января россияне осуществили массированную комбинированную атаку на Киев "Шахедами" и баллистическими ракетами.

Во время атаки погибла сотрудница кондитерской фабрики Roshen, которая работала в цеху. Также известно о трех пострадавших.