Безпрецедентний випадок: Росія вперше за довгий час ударила по Києву важкими ракетами Х-22

Вперше за тривалий час росіяни вдарили по Києву ракетами Х-22. Вони, як правило, застосовуються, проти авіаносних груп.

Під час атаки на Київ російські війська застосували нетипову тактику, випустивши з бомбардувальників Ту-22М3 дванадцять важких протикорабельних ракет Х-22/Х-32. Про це "Київ 24" розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Для цього російське командування передислокувало носії ракет з Далекого Сходу на аеродроми, розташовані ближче до українських кордонів.

Ракети Х-22 з бойовою частиною у 950 кілограмів летіли за балістичною траєкторією на надзвуковій швидкості, що робило їх надзвичайно небезпечними. Але результат роботи українських розрахунків є по-справжньому безпрецедентним, оскільки протиповітряна оборона збила 9 ракет з 12-ти. З 2022 року росіяни загалом випустили по території України понад 400 ракет типу Х-22 та їхньої модернізованої версії Х-32, але ППО знищила лише три такі ракети.

Збиття одразу 9 подібних цілей став можливим завдяки використанню західних зенітно-ракетних систем, здатних працювати по балістиці, наголосив Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ підкреслив, що Х-22 є однією з найбільших загроз для цивільних об’єктів та критичної інфраструктури, які через велику вагу та швидкість спричиняють при влучанні величезні руйнування.

Утім, останнього часу росіяни менше застосовували подібні ракети для ударів по території материкової України, більш зосередившись на ударах ними по півдню, наголосив Ігнат, пояснивши, що одночасне використання ворогом такої кількості ракет для ударів по Києву є нетиповим. Це може свідчити про намагання росіян максимально перевантажити захисний купол над столицею за допомогою надпотужних зарядів.

Скільки "Шахедів" та ракет збили Повітряні сили ЗСУ

Загалом у ніч на 24 січня ЗС РФ застосувала проти України 396 різних засобів повітряного нападу, йшлося у зведенні Повітряних сил. Серед них:

2 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон",

12 крилатих ракет Х-22/Х-32,

6 балістичних ракет Іскандер-М/С-300,

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69,

375 ударних БпЛА.

Статистика збитих цілей Фото: Повітряні сили ЗСУ

ПС збили або подавили 15 ракет та 357 ворожих дронів.

Росія застосовує ракети 2026 року виготовлення

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що Росія почала використовувати для ударів по Україні нові ракети, 2026 року виробництва.

Фото: соцмережi

Скажімо, Х-101 є стандартними крилатими ракетами, але 2026 року виготовлення. Х-32 також є новими ракетами, зробленими на базі Х-22, а РМ-48У є балістичними ракети з С400 на базі навчальних ракет-мішеней.

Уламок ракети Х-101 Фото: соцмережi Уламок ракети Х-101 Фото: соцмережi

Власюк вважає, що кожен випадок застосування певного типу ракет є не просто випадковим вибором, а має свої пояснення, частково — "не від хорошого життя", показавши на фото уламки ракет Х-101 2026 року.

Нагадаємо, вночі 24 січня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Київ "Шахедами" та балістичними ракетами.

Під час атаки загинула співробітниця кондитерської фабрики Roshen, яка працювала у цеху. Також відомо про трьох постраждалих.