Нанесли Z-тки и V-шки на машины: как украинские морпехи прорвались на "Азовсталь", — "Волына"

Во время обороны Мариуполя украинские морские пехотинцы совершили один из самых рискованных маневров — замаскировавшись под российские войска, они прорвались через вражеские блокпосты и добрались до "Азовстали". В частности, этот шаг позволил сотням бойцов присоединиться к гарнизону и удерживать последний рубеж сопротивления в полностью окруженном городе.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал защитник Мариуполя, морской пехотинец Сергей "Волына" Волынский. По его словам, утро 24 февраля 2022 года он встретил на командном пункте батальона. Около четырех часов утра начались массированные авиационные и артиллерийские удары. По его словам, в первые дни полномасштабного вторжения военные не до конца осознавали масштаб надвигающейся катастрофы.

"С 2014 года мое личное подразделение выполняло задачи только на Мариупольском направлении. И там все позиции, город, все коммуникации были нам знакомы и привычны. И нам казалось, что нашего опыта и боевого потенциала хватит для того, чтобы отбить какие-то атаки и попытки противника", — пояснил он.

Відео дня

Однако очень быстро стало понятно, что ситуация принципиально иная. Как пояснил Волынский решающую роль сыграло численное и технологическое преимущество российских войск, а также полное отсутствие у защитников Мариуполя эффективной противовоздушной обороны. По его словам, украинские подразделения фактически остались без поддержки Воздушных сил, и это дало противнику возможность беспрепятственно наносить удары с воздуха.

Он напомнил, что российские войска смогли преодолеть расстояние от крымского перешейка до Мариуполя за считанные дни, из-за чего город оказался в оперативном окружении. Морская пехота держала оборону настолько долго, насколько это было возможно, однако, по словам Волынского, сопротивление стоило чрезвычайно дорого. Бои шли буквально за каждый метр — за дома, подвалы и даже разрушенные кварталы. Все это требовало сверхчеловеческих усилий и приводило к большим потерям.

"Прорыв был 12 апреля. До этого времени велись очень жестокие боевые действия. Морская пехота не сразу оказалась на заводе имени Ильича. Мы до последних возможных эпизодов держали первую линию, которая была подготовлена в инженерном порядке", — пояснил военный.

Также он добавил, что на завод морпехи попали не по плану, а в результате постоянного давления противника, который постепенно оттеснял украинские силы с занимаемых позиций.

После исчезновения командира бригады Владимира Баранюка и осознания полной безысходности ситуации боевой дух в бригаде существенно упал. Как отметил Волынский, на том этапе все возможные варианты развития событий выглядели крайне негативно. В то же время подразделения, которые непосредственно находились на передовой, в большинстве приняли решение прорываться на "Азовсталь".

Он пояснил, что командование рассматривало два основных сценария: прорыв в направлении Запорожья или концентрацию сил на "Азовстали". По словам Волынского, от главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного поступило указание двигаться именно на "Азовсталь", хотя командир бригады с этим решением категорически не соглашался. Попытки прорыва на Запорожье были осуществлены дважды, однако обе завершились неудачей и привели к значительным человеческим потерям.

"Я не хочу говорить неправду, точные цифры никто не знает. Мы можем сказать, что у нас была бригада, которая, безусловно, несла санитарные и боевые потери, но я думаю, что 70% бригады оставались живыми. Со мной на "Азовстали" вышло две сотни человек морпехов и где-то 40 человек из других подразделений", — ответил военный журналисту на вопрос о потерях.

Как украинские морпехи прорвались на "Азовсталь"

Описывая сам прорыв на "Азовсталь", Волынский отметил, что риск попасть в плен был максимальным. Для маскировки военные нанесли на технику символы, которые использовали российские войска, и двигались по центральным улицам города с выключенными фарами, не останавливаясь на блокпостах. Благодаря эффекту неожиданности около 250 человек смогли пройти через вражеские позиции и добраться до завода.

"Мы нанесли себе Z-тки и V-шки на машины, и прямо через центральный выход комбината по центральным дорогам города на выключенных фарах проехали. Не останавливались на блокпостах. Пулеметчик с позывным "Батя" крикнул им: "Свои!" — и так мы проехали на "Азовсталь"", — рассказал он.

По его словам, осознание того, что "Азовсталь" стала последним рубежом обороны и что шансов на прорыв с боем почти нет, не перечеркивало чувство облегчения. Военные были счастливы, что смогли спасти жизни и сохранить подразделения.

Оценивая итог этих событий, Волынский подчеркнул, что спасение части гарнизона стало результатом усилий многих людей — от международных лидеров и дипломатов до журналистов и неравнодушных граждан в разных странах. Отдельно он выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за его роль в процессе освобождения украинских командиров из плена.

Ранее защитник Мариуполя Дмитрий "Орест" Казацкий рассказывал, что в российском плену враг пытался сломать "азовцев" психологически, и он не знал существует ли вообще Украина.

Также Фокус писал, что, по данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в течение полномасштабной войны с РФ в Украину из неволи удалось вернуть более половины защитников "Азовстали".