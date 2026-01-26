Более 1000 военных пропали без вести: "Волына" объяснил, кто виноват в провале операции на Крынках

По данным морского пехотинца Сергея Волынского с позывным "Волына", более тысячи украинских военных пропали без вести во время операции на Крынках. Он отмечает, что провал произошел из-за решения командования, которые были приняты без достаточной разведки и надлежащего обеспечения.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде" и объяснил, что главный просчет операции заключался в том, что планирование основывалось не на объективных разведданных, а на субъективном видении руководителей. По его мнению, если бы командование получало и учитывало реальную картину событий и возможное развитие ситуации, масштабной трагедии можно было бы избежать.

Также в разговоре с журналисткой Военный отметил, что отсутствие успеха стало очевидным еще на начальном этапе. Уже после первых недель реализации операции было понятно, что запланированные тактические задачи не выполняются. Несмотря на это, действия не остановили, а продолжили, оставляя подразделения на необорудованных и крайне сложных позициях.

По убеждению Волынского, в момент, когда стало ясно, что операция не дает результата, ее следовало прекратить. Вместо этого личный состав месяцами находился на холодном побережье, в условиях, которые не позволяли ни закрепиться, ни развивать наступление. Он предполагает, что решение не сворачивать операцию могло быть связано с нежеланием отдельных руководителей признавать собственные ошибки и отказываться от ранее озвученных обязательств.

"На всех этапах этой операции всей страной мы собирали лодки, моторы, надувные жилеты... Пехотинцы находились на берегах, во влажном грунте. Ты не можешь там создать какую-то инженерную линию, потому что все заливает водой. Это очень страшная тяжелая работа. Если мы не смогли обеспечить ПВО, если мы не смогли обеспечить поддержку ударами авиации, ракет, если мы не смогли обеспечить артиллерийский огонь — вообще о каких успехах мы можем говорить?", — отметил он.

Кроме того, военный подчеркнул, что без прикрытия с воздуха, без авиационной и ракетной поддержки, а также без эффективного артиллерийского огня операция не могла иметь положительного результата. При таких обстоятельствах, отметил он, оставлять людей на позициях было недопустимо.

Кто должен понести ответственность за операцию на Крынках

Также журналистка поинтересовалась кто же должен понести ответственность за события в Крынках, и, по словам Волынского, виновными в этой операции командование. Среди лиц, к которым возникают серьезные вопросы, он назвал и генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

"Он в том числе сто процентов. Я считаю, что должно быть к Юрию Ивановичу много вопросов, начиная от Мариуполя и заканчивая Крынками. Давать какие-то юридические оценки я не берусь, но мы должны услышать четкие ответы, почему были приняты такие решения", — добавил военный.

По словам Волынского, операция длилась около девяти месяцев, несмотря на то, что ее трагические последствия были очевидны задолго до завершения. Он предположил, что одной из причин затягивания стало нежелание докладывать политическому руководству о реальном положении дел.

Более того, говоря о потерях, морской пехотинец отметил, что речь идет о тысячах человеческих судеб. По имеющейся у него информации, более тысячи военнослужащих сейчас официально считаются пропавшими без вести.

"Мое отношение к каждой человеческой судьбе как ко всей вселенной. И мне кажется, что это гигантский провал, трагедия и ад. И найти снова людей, которые бы сели в холодные лодки плыть на необорудованное побережье, мне кажется, будет труднее", — подчеркнул военный.

Напомним, что во время этого интервью Сергей Волынский также рассказал, что украинские морские пехотинцы, замаскировавшись под российские войска, порвались через вражеские блокпосты и добрались до "Азовстали".

Ранее, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказывал, что россияне планируют создать в микрорайоне Корабел "серую зону", и, скорее всего, столкнутся с теми проблемами, которые имели ВСУ на плацдарме в Крынках.