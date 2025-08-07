Массированной высадки не будет: какие планы ВС РФ имеют на Корабел в Херсоне, — эксперт (видео)

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил, что российские оккупанты, скорее всего, создадут в микрорайоне Корабел "серую зону". Однако, по его словам, враг столкнется с теми проблемами, которые имели ВСУ на плацдарме в Крынках.

Скорее всего, ВС РФ будут пытаться перерезать мост к Карабелу. Так же действовала Украина, когда россияне были в Херсоне — защитники перерезали мост и заставляли их отойти. Об этом военный эксперт рассказал в комментарии "Новости.LIVE" 7 августа.

"Логика такова: они перерезают мост, показывают по крайней мере, что мы это сделаем со временем. Абсолютно полностью согласен, что рано или поздно они его уничтожат этими бомбами. Это уже вопрос только времени — я не знаю, это в днях измеряется или в неделях, посмотрим", — уточнил Ступак.

По его словам, Силы обороны будут вынуждены при таких условиях максимально уменьшить свое присутствие на этом острове. И таким образом РФ получит как минимум в кратковременной перспективе безопасность для своих войск на левобережье Херсонской области.

"То есть украинские военные отходят — они больше не обстреливают российские позиции с этого острова, не запускают свои беспилотники. И остров, он превращается в некую плюс-минус "серую зону". Чего плюс-минус, действительно такая "серая зона"", — отметил экс-сотрудник СБУ.

Как он пояснил, чтобы переправиться туда, россиянам необходимо преодолеть ориентировочно 500-600 водной поверхности. Это примерно как расстояние по воде до столичного Гидропарка. Украинцам же, чтобы попасть на остров, нужно будет преодолеть примерно 100 метров.

"То есть разница есть, поэтому я предполагаю, что скорее всего они создадут просто такую себе "серую зону" и там периодически будут высаживаться какие-то российские диверсионные группы, украинцы будут контратаковать и выбивать, но по большому счету остров будет оставаться серым", — подчеркнул Ступак.

Он проинформировал, что отсутствие Сил обороны в Корабеле сделает ситуацию более безопасной для врага, который удерживает территории на левом берегу и улучшает там свое положение. Кроме того, это даст возможность отчитаться о вынужденном отступлении ВСУ, что использует российская пропаганда.

Сценарий, что ВС РФ перетащат на остров вооружение для усиления обстрелов Херсона, по мнению эксперта, отбрасывать тоже нельзя. Однако это усложняет воду, ведь украинские силы не будут наблюдать без всякой реакции за подобными действиями. То есть любые попытки оккупантов переправиться в Корабел будут "топить".

Комментируя ситуацию на острове, Ступак вспомнил о плацдарме в Крынках, когда не удавалось переправить тяжелую технику и ВСУ несли тяжелые потери. Он прогнозирует, что такие же проблемы возникнут у россиян с Корабелем.

"Максимум, что удастся — это перемещать какие-то отдельные группы людей, которые могут делать действительно там вред. Но вот о большом вторжении, большой высадке, я думаю, сейчас речь не идет", — подытожил бывший сотрудник СБУ.

Напомним, в CNN 7 августа сообщили, что ВС РФ усилили атаки беспилотников по Херсону и бьют по мосту в микрорайон Корабел. В СМИ предупредили об угрозе высадки российского десанта там уже в ближайшее время.

Эту информацию для Фокуса прокомментировал спикер УВ "Юг" Владислав Волошин. Он подтвердил, что российских дронов стало больше, а также сообщил о повреждении моста и эвакуации жителей микрорайона из-за опасности. Однако сценарий с высадкой десанта РФ военный оценил как маловероятный.