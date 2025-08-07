Масованої висадки не буде: які плани ЗС РФ мають на Корабел у Херсоні, — експерт (відео)

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив, що російські окупанти, найімовірніше, створять у мікрорайоні Корабел "сіру зону". Однак, з його слів, ворог стикнеться з тими проблемами, які мали ЗСУ на плацдармі у Кринках.

Швидше за все, ЗС РФ намагатимуться перерізати міст до Карабелу. Так само діяла Україна, коли росіяни були в Херсоні — оборонці перерізали міст і змушували їх відійти. Про це військовий експерт розповів у коментарі "Новини.LIVE" 7 серпня.

"Логіка така: вони перерізають міст, показують принаймні, що ми це зробимо з часом. Абсолютно повністю погоджуюсь, що рано чи пізно вони його знищать цими бомбами. Це вже питання тільки часу — я не знаю, це в днях вимірюється чи в тижнях, подивимося", — уточнив Ступак.

З його слів, Сили оборони будуть змушені за таких умов максимально зменшити свою присутність на цьому острові. І таким чином РФ отримає як мінімум у короткочасній перспективі безпеку для своїх військ на лівобережжі Херсонщини.

"Тобто українські військові відходять — вони більше не обстрілюють російські позиції з цього острова, не запускають свої безпілотники. І острів, він перетворюється на таку собі плюс-мінус "сіру зону". Чого плюс-мінус, дійсно така "сіра зона"", — зауважив експрацівник СБУ.

Як він пояснив, щоб переправитись туди, росіянам необхідно подолати орієнтовно 500-600 водної поверхні. Це приблизно як відстань по воді до столичного Гідропарку. Українцям же, щоб потрапити на острів, потрібно буде подолати приблизно 100 метрів.

"Тобто різниця є, тому я припускаю, що швидше за все вони створять просто таку собі "сіру зону" й там періодично будуть висаджуватись якісь російські диверсійні групи, українці будуть контратакувати й вибивати, але за великим рахунком острів буде залишатися сірим", — підкреслив Ступак.

Він проінформував, що відсутність Сил оборони у Корабелі зробить ситуацію безпечнішою для ворога, який утримує території на лівому березі й покращує там своє становище. Окрім того, це дасть можливість відзвітувати про змушений відступ ЗСУ, що використає російська пропаганда.

Сценарій, що ЗС РФ перетягнуть на острів озброєння задля посилення обстрілів Херсону, на думку експерта, відкидати теж не можна. Однак це ускладнює вода, адже українські сили не будуть спостерігати без жодної реакції за подібними діями. Тобто будь-які спроби окупантів переправитися у Корабел будуть "топити".

Коментуючи ситуацію на острові, Ступак згадав про плацдарм у Кринках, коли не вдавалося переправити важку техніку й ЗСУ зазнавали важких втрат. Він прогнозує, що такі ж проблеми виникнуть у росіян з Корабелем.

"Максимум, що вдасться — це переміщувати якісь окремі групи людей, які можуть робити дійсно там шкоду. Але ось про велике вторгнення, велику висадку, я думаю, зараз не йдеться", — підсумував колишній співробітник СБУ.

Нагадаємо, у CNN 7 серпня повідомили, що ЗС РФ посилили атаки безпілотників по Херсону й б’ють по мосту до мікрорайону Корабел. У ЗМІ попередили про загрозу висадки російського десанту там вже найближчим часом.

Цю інформацію для Фокуса прокоментував речник УВ "Південь" Владислав Волошин. Він підтвердив, що російських дронів стало більше, а також повідомив про пошкодження моста та евакуацію жителів мікрорайону через небезпеку. Однак сценарій з висадкою десанту РФ військовий оцінив як малоймовірний.