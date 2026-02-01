Был вынужден применить: в Житомирском ТЦК отреагировали на стрельбу по гражданским

Военнослужащий, который находился в составе группы оповещения в поселке Новогуйвинское, почувствовал опасность для собственной жизни и здоровья. Гражданские люди, отмечают в ТЦК, вели себя агрессивно и неадекватно.

При осуществлении мероприятий оповещения в поселке Новогуйвинское, которые происходили в субботу, 31 января, военнослужащие территориального центра комплектации в сопровождении представителей Нацполиции для проверки военно-учетных документов остановили гражданина. Указанное лицо, как было установлено, находится в розыске за нарушение правил воинского учета, информируют в Житомирском областном ТЦК.

Гражданину, как отмечается, предложили проехать в районный ТЦК и СП для составления административных материалов, но тот якобы отказался выполнять законные требования. Мужчина, подчеркивают в ТЦК, высказывал угрозы, вел себя вызывающе и неадекватно, использовал обсценную лексику.

В дальнейшем на место происшествия подошли другие агрессивно настроенные гражданские лица, которые также, как отмечают в ТЦК, вели себя неадекватно. Люди применяли ненормативную лексику и угрозы, совершали действия физического воздействия, хватая военнослужащих за военную форму и толкали их.

К тому же, отмечают в ТЦК, в руках одного из лиц находился острый длинный предмет, внешне похожий на кол, что создавало угрозу присутствующим.

В связи с реальной опасностью для собственной жизни и здоровья военнослужащий был вынужден применить личное шумовое устройство, говорится в сообщении, в котором подчеркивается, что одиночный выстрел был осуществлен "в землю".

Указанные действия, уверяют в ведомстве, позволили остановить эскалацию конфликта и успокоить агрессивно настроенную толпу.

В результате инцидента пострадавших среди гражданских лиц, военнослужащих и представителей Национальной полиции Украины нет.

Для предоставления правовой оценки действиям всех участников события и выяснения всех обстоятельств инцидента в Житомирском областном ТЦК и СП инициировали служебную проверку.

Также в "военкомате" отдельно отметили, что военнослужащий, который совершил выстрел, является ветераном российско-украинской войны. Вследствие ранения, полученного во время защиты Украины, мужчину отправили для дальнейшего прохождения военной службы в ТЦК и СП.

В ТЦК также акцентировали, что публичное унижение, агрессия и нападение со стороны лиц, которых ВСУ защищают от российских оккупантов, являются не только противоправными, но и морально неприемлемыми.

