Був змушений застосувати: у Житомирському ТЦК відреагували на стрілянину по цивільним

Військовослужбовець, який перебував у складі групи оповіщення у селищі Новогуйвинське, відчув небезпеку для власного життя та здоров'я. Цивільні громадяни, наголошують у ТЦК, поводилися агресивно та неадекватно.

Під час здійснення заходів оповіщення в селищі Новогуйвинське, які відбувалися у суботу, 31 січня, військовослужбовці територіального центру комплектації у супроводі представників Нацполіції для перевірки військово-облікових документів зупинили громадянина. Зазначена особа, як було встановлено, перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку, інформують у Житомирському обласному ТЦК.

Громадянину, як наголошується, запропонували проїхати до районного ТЦК та СП для складання адміністративних матеріалів, але той нібито відмовився виконувати законні вимоги. Чоловік, підкреслюють у ТЦК, висловлював погрози, поводився зухвало та неадекватно, використовував обсценну лексику.

Відео дня

Надалі на місце події підійшли інші агресивно налаштовані цивільні особи, які також, як зазначають у ТЦК поводилися неадекватно. Люди застосовували ненормативну лексику та погрози, вчиняли дії фізичного впливу, хапаючи військовослужбовців за однострій та штовхали їх.

До того ж, наголошують у ТЦК, у руках однієї з осіб перебував гострий довгий предмет, зовні схожий на кіл, що створювало загрозу присутнім.

У зв’язку з реальною небезпекою для власного життя та здоров’я військовослужбовець був змушений застосувати особистий шумовий пристрій, йдеться у повідомленні, у якому підкреслюється, що одиночний постріл було здійснено "у землю".

Зазначені дії, запевняють у відомстві, дали змогу зупинити ескалацію конфлікту та заспокоїти агресивно налаштований натовп.

У результаті інциденту постраждалих серед цивільних осіб, військовослужбовців та представників Національної поліції України немає.

Для надання правової оцінки діям усіх учасників події та з’ясування всіх обставин інциденту у Житомирському обласному ТЦК та СП ініціювали службову перевірку.

Також у "військкоматі" окремо наголосили, що військовослужбовець, який здійснив постріл, є ветераном російсько-української війни. Унаслідок поранення, отриманого під час захисту України, чоловіка відрядили для подальшого проходження військової служби до ТЦК та СП.

У ТЦК також акцентували, що публічне приниження, агресія та напад з боку осіб, яких ЗСУ захищають від російських окупантів, є не лише протиправними, а й морально неприйнятними.

Нагадаємо, Фокус писав, що між військовослужбовцем ТЦК та жителем селища Новогуйвинське Житомирської області виник конфлікт. Військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета.

13 січня пресслужба Львівської обласної прокуратури повідомляла, що у Львові чоловік напав на військового ТЦК з ножем, вдаривши його у живіт. Поранивши військового, чоловік втік на своєму мікроавтобусі.