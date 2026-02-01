Россияне ударили по роддому в Запорожье, есть пострадавшие: все подробности (фото, видео)

В воскресенье днем, 1 февраля, представители вооруженных сил РФ нанесли удар по Запорожью. Оккупанты попали в медицинское учреждение.

Россияне атаковали роддом в Запорожье. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

По его информации, количество пострадавших увеличивается и сейчас уже составляет шесть человек.

Всем оказывается необходимая помощь, подчеркнул чиновник. По его информации, среди пострадавших были две женщины, которые пришли на осмотр.

Пострадавшие в результате удара

Секретарь городского совета Регина Харченко сообщила, что вокруг эпицентра удара открыты все "Пункты несокрушимости", которые готовы принимать пострадавших.

Также Иван Федоров опубликовал несколько фотографий с последствиями удара по зданию медицинского учреждения.

Родильный дом в Запорожье после удара ВС РФ 1 февраля 2026 года

В ГСЧС позже уточнили, что после ударов возник пожар в приемной гинекологического отделения на 2 этаже.

Спасатели ГСЧС Фото: ДСНС

Перед взрывом руководитель ОВА предупреждал о вражеском БпЛА ударного типа, который летел в направлении Вознесеновского района Запорожья.

Сейчас россияне продолжают атаковать город.

Карта тревог Фото: скриншот

В военной администрации тем временем сообщили об угрозе применения управляемых авиационных бомб, угрозе ударов баллистическими ракетами и атаке ударных беспилотников.

Предупреждение Ивана Федорова Фото: Скриншот

Напомним, в ночь на 26 января российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками по Запорожью и району. В результате ударов зафиксированы пожары и разрушения жилой застройки.

Фокус писал, что Запорожье страдает от ударов дронов-камикадзе "Шахед", беспилотников "Молния" и FPV-дронов, но готовится линия обороны, которая защитит горожан, заявила военная администрация. Между тем россияне уверяют, что добрались якобы за 12 км до окраин областного центра, а военные предупреждают о приближении ударов ствольной артиллерии.