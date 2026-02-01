Россияне ударили по роддому в Запорожье, есть пострадавшие: все подробности (фото, видео)
В воскресенье днем, 1 февраля, представители вооруженных сил РФ нанесли удар по Запорожью. Оккупанты попали в медицинское учреждение.
Россияне атаковали роддом в Запорожье. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
По его информации, количество пострадавших увеличивается и сейчас уже составляет шесть человек.
Всем оказывается необходимая помощь, подчеркнул чиновник. По его информации, среди пострадавших были две женщины, которые пришли на осмотр.
Секретарь городского совета Регина Харченко сообщила, что вокруг эпицентра удара открыты все "Пункты несокрушимости", которые готовы принимать пострадавших.
Также Иван Федоров опубликовал несколько фотографий с последствиями удара по зданию медицинского учреждения.
В ГСЧС позже уточнили, что после ударов возник пожар в приемной гинекологического отделения на 2 этаже.
Перед взрывом руководитель ОВА предупреждал о вражеском БпЛА ударного типа, который летел в направлении Вознесеновского района Запорожья.
Сейчас россияне продолжают атаковать город.
В военной администрации тем временем сообщили об угрозе применения управляемых авиационных бомб, угрозе ударов баллистическими ракетами и атаке ударных беспилотников.
Напомним, в ночь на 26 января российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками по Запорожью и району. В результате ударов зафиксированы пожары и разрушения жилой застройки.
Фокус писал, что Запорожье страдает от ударов дронов-камикадзе "Шахед", беспилотников "Молния" и FPV-дронов, но готовится линия обороны, которая защитит горожан, заявила военная администрация. Между тем россияне уверяют, что добрались якобы за 12 км до окраин областного центра, а военные предупреждают о приближении ударов ствольной артиллерии.