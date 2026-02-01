Росіяни вдарили по пологовому будинку у Запоріжжі, є постраждалі: усі подробиці (фото, відео)

У неділю вдень, 1 лютого, представники збройних сил РФ завдали удар по Запоріжжю. Окупанти влучили у медичний заклад.

Росіяни атакували пологовий будинок у Запоріжжі. Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров.

За його інформацією, кількість постраждалих збільшується й наразі вже становить шестеро людей.

Усім надається необхідна допомога, наголосив посадовець. За його інформацією, серед потерпілих були дві жінки, які прийшли на огляд.

Потерпілі внаслідок удару

Секретар міської ради Регіна Харченко повідомила, що навколо епіцентру удару відкриті усі "Пункти незламності", які готові приймати постраждалих.

Також Іван Федоров опублікував декілька світлин з наслідками удару по будівлі медичного закладу.

Пологовий будинок у Запоріжжі після удару ЗС РФ 1 лютого 2026 року Пологовий будинок у Запоріжжі після удару ЗС РФ 1 лютого 2026 року Пологовий будинок у Запоріжжі після удару ЗС РФ 1 лютого 2026 року Пологовий будинок у Запоріжжі після удару ЗС РФ 1 лютого 2026 року Пологовий будинок у Запоріжжі після удару ЗС РФ 1 лютого 2026 року Пологовий будинок у Запоріжжі після удару ЗС РФ 1 лютого 2026 року Пологовий будинок у Запоріжжі після удару ЗС РФ 1 лютого 2026 року Пологовий будинок у Запоріжжі після удару ЗС РФ 1 лютого 2026 року

У ДСНС згодом уточнили, що після ударів виникла пожежа у приймальні гінекологічного відділення на 2 поверсі.

Відео дня

Рятувальники ДСНС Фото: ДСНС

Перед вибухом керівник ОВА попереджав про ворожий БпЛА ударного типу, який летів в напрямку Вознесенівського району Запоріжжя.

Наразі росіяни продовжують атакувати місто.

Карта тривог Фото: скріншот

У військовій адміністрації тим часом сповістили про загрозу застосування керованих авіаційних бомб, загрозу ударів балістичними ракетами та атаку ударних безпілотників.

Попередження Івана Федорова Фото: Скріншот

Нагадаємо, у ніч на 26 січня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Запоріжжю та району. Внаслідок ударів зафіксовано пожежі й руйнування житлової забудови.

Фокус писав, що Запоріжжя потерпає від ударів дронів-камікадзе "Шахед", безпілотників "Молния" та FPV-дронів, але готується лінія оборони, яка захистить містян, заявила військова адміністрація. Тим часом росіяни запевняють, що дістались начебто за 12 км до околиць обласного центру, а військові попереджають про наближення ударів ствольної артилерії.