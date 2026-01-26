ЗС РФ двічі за ніч атакували Запоріжжя: у місті виникли пожежі, багато будинків пошкоджено (фото)

У ніч на 26 лютого російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Запоріжжю та району. Внаслідок ударів зафіксовано пожежі й руйнування житлової забудови, однак, за попередніми даними, обійшлося без жертв.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, перші вибухи в області пролунали близько 00:11. Ударні безпілотники противника атакували як саме Запоріжжя, так і населені пункти Запорізького району. Зокрема, у Вільнянську внаслідок влучань спалахнула пожежа.

Унаслідок нічних ударів по Запоріжжю пошкоджені житлові будинки Фото: Іван Федоров

У місті зазнали пошкоджень багатоквартирні житлові будинки — у помешканнях вибиті вікна, понівечені фасади та конструкції. На місцях працювали екстрені служби, які оперативно ліквідували загоряння. Попередньо, інформації про постраждалих не надходило.

Близько 03:30 у регіоні знову оголосили підвищену небезпеку. Фіксувалася активність ворожої тактичної авіації, а також загроза застосування швидкісних ракет по території Запорізької області.

Згодом міський голова повідомив, що російські війська вдруге за ніч завдали удару по Запоріжжю. За попередніми даними, було зафіксовано чотири влучання. Внаслідок повторної атаки пошкоджені приватні житлові будинки, в одному з них виникла пожежа, яку рятувальники швидко загасили.

Станом на ранок інформація про поранених або загиблих немає, а дані щодо масштабів руйнувань уточнюються.

Де ще цієї ночі лунали вибухи

Крім того, за інформацією видання Новини.LIVE, цієї ночі вибухи також лунали у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Зокрема, як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, сили оборони знищили ворожий безпілотник типу "Шахед" на підльоті до міста. Дрон впав у полі, а постраждалих і руйнувань не зафіксовано.

Нагадаємо, що вночі 24 січня у Києві пролунала серія потужних вибухів. Зокрема, моніторингові канали зафіксували пуски гіперзвукових ракет типу "Циркон" по Київщині.

Також Фокус писав, що у ніч на 24 січня армія РФ атакувала місто Харків ударними БпЛА. Внаслідок удару пошкоджені будинки, а близько 27 людей постраждали.