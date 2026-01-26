ВС РФ дважды за ночь атаковали Запорожье: в городе возникли пожары, многие дома повреждены (фото)

В ночь на 26 февраля российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по Запорожью и району. В результате ударов зафиксированы пожары и разрушения жилой застройки, однако, по предварительным данным, обошлось без жертв.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, первые взрывы в области прозвучали около 00:11. Ударные беспилотники противника атаковали как само Запорожье, так и населенные пункты Запорожского района. В частности, в Вольнянске в результате попаданий вспыхнул пожар.

В результате ночных ударов по Запорожью повреждены жилые дома Фото: Иван Федоров

В городе получили повреждения многоквартирные жилые дома — в помещениях выбиты окна, изуродованы фасады и конструкции. На местах работали экстренные службы, которые оперативно ликвидировали возгорание. Предварительно, информации о пострадавших не поступало.

В результате ночных ударов по Запорожью повреждены жилые дома Фото: Иван Федоров

Около 03:30 в регионе снова объявили повышенную опасность. Фиксировалась активность вражеской тактической авиации, а также угроза применения скоростных ракет по территории Запорожской области.

Впоследствии городской голова сообщил, что российские войска второй раз за ночь нанесли удар по Запорожью. По предварительным данным, было зафиксировано четыре попадания. В результате повторной атаки повреждены частные жилые дома, в одном из них возник пожар, который спасатели быстро потушили.

По состоянию на утро информация о раненых или погибших нет, а данные о масштабах разрушений уточняются.

Где еще этой ночью раздавались взрывы

Кроме того, по информации издания Новости.LIVE, этой ночью взрывы также раздавались в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В частности, как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, силы обороны уничтожили вражеский беспилотник типа "Шахед" на подлете к городу. Дрон упал в поле, а пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Напомним, что ночью 24 января в Киеве прогремела серия мощных взрывов. В частности, мониторинговые каналы зафиксировали пуски гиперзвуковых ракет типа "Циркон" по Киевской области.

Также Фокус писал, что в ночь на 24 января армия РФ атаковала город Харьков ударными БпЛА. В результате удара повреждены дома, а около 27 человек пострадали.