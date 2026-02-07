Обвалились конструкции: на ликвидации пожара на складах в Яготине погиб спасатель (фото)

30-летний главный мастер-сержант службы гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаил Проценко погиб во время ликвидации последствий после атаки ВС РФ 7 февраля по складским зданиям в Яготине Киевской области.

Во время тушения масштабного пожара произошел внезапный обвал конструкций, из-за чего пожарный-спасатель 22 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Киевской области Михаил Проценко погиб, а командир отделения 22 ГПЧ, 49-летний мастер-сержант Сергей Хоботня получил ранения и сейчас находится в больнице. Глава ГСЧС Украины Андрей Даник написал, что погибший был побратимом, человеком чести и преданным делу спасения.

У него остались жена и двое маленьких сыновей.

"Спасатели ГСЧС ежедневно работают в чрезвычайно опасных условиях, рискуя собственной жизнью ради спасения других. Эта война безжалостно уносит лучших – тех, кто без оружия в руках, но с огромной отвагой становится на защиту жизни людей. Выражаю искренние соболезнования семье, близким и коллегам погибшего. Это невосполнимая потеря для всей нашей службы и страны. Мы никогда не забудем подвиг наших Героев", – заявил Даник.

У погибшего Михаила Проценко остались жена и двое маленьких сыновей Фото: ГСЧС

Травмированному сотруднику он пожелал скорейшего выздоровления.

На гибель спасателя отреагировал и министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Выражаю самые искренние соболезнования семье, близким и коллегам погибшего. Это невосполнимая потеря для большой семьи МВД и всей страны", – отметил он.

Спасатели тушат пожар на складе в Яготине Фото: ГСЧС

Клименко добавил, что сегодня силы ГСЧС привлекались к работам на семи сложных локациях, где были прилеты вражеских дронов и ракет:

"Тяжелая, изнурительная работа. С большим риском для жизни. Благодарю каждого, кто осознавая высокую цену службы, продолжает ежедневно стоять ради безопасности и защиты людей".

Отметим, что этой ночью ликвидация последствий прилетов в Яготине проводилась на складах кондитерской корпорации Roshen. В компании подтвердили уничтожение крупнейшего склада корпорации в Яготине и заявили, что, несмотря на понесенный ущерб, не планируют поднимать цены на продукцию, а также перейдут на круглосуточный режим работы.

Напомним, ВС РФ пыталась атаковать работников ДТЭК и "Укрэнерго" ракетой Х-2, когда те восстанавливали линию, соединяющую Киев и АЭС, после ночного обстрела 3 февраля.