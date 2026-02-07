Обвалилися конструкції: на ліквідації пожежі на складах у Яготині загинув рятувальник (фото)

30-річний головний майстер-сержант служби цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайло Проценко загинув під час ліквідації наслідків після атаки ЗС РФ 7 лютого по складських будівлях у Яготині Київської області.

Під час гасіння масштабної пожежі стався раптовий обвал конструкцій, через що пожежник-рятувальник 22 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС Київської області Михайло Проценко загинув, а командир відділення 22 ДПЧ, 49-річний майстер-сержант Сергій Хоботня, зазнав поранень і наразі перебуває в лікарні. Голова ДСНС України Андрій Даник написав, що загиблий був побратимом, людиною честі та відданим справі порятунку.

У нього залишилися дружина і двоє маленьких синів.

"Рятувальники ДСНС щодня працюють у надзвичайно небезпечних умовах, ризикуючи власним життям заради порятунку інших. Ця війна безжально забирає найкращих — тих, хто без зброї в руках, але з величезною відвагою стає на захист життя людей. Висловлюю щирі співчуття родині, близьким і колегам загиблого. Це непоправна втрата для всієї нашої служби та країни. Ми ніколи не забудемо подвиг наших Героїв", — заявив Даник.

У загиблого Михайла Проценка залишилися дружина і двоє маленьких синів Фото: ДСНС

Травмованому співробітнику він побажав якнайшвидшого одужання.

На загибель рятувальника відреагував і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Висловлюю найщиріші співчуття родині, близьким і колегам загиблого. Це непоправна втрата для великої родини МВС і всієї країни", — зазначив він.

Рятувальники гасять пожежу на складі в Яготині Фото: ДСНС

Клименко додав, що сьогодні сили ДСНС залучалися до робіт на семи складних локаціях, де були прильоти ворожих дронів і ракет:

"Важка, виснажлива робота. З великим ризиком для життя. Дякую кожному, хто, усвідомлюючи високу ціну служби, продовжує щодня стояти заради безпеки та захисту людей".

Зазначимо, що цієї ночі ліквідація наслідків прильотів у Яготині проводилася на складах кондитерської корпорації Roshen. У компанії підтвердили знищення найбільшого складу корпорації в Яготині та заявили, що, незважаючи на завдані збитки, не планують піднімати ціни на продукцію, а також перейдуть на цілодобовий режим роботи.

Нагадаємо, ЗС РФ намагалася атакувати працівників ДТЕК і "Укренерго" ракетою Х-2, коли ті відновлювали лінію, що з'єднує Київ і АЕС, після нічного обстрілу 3 лютого.