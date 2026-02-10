Указания забирать телефоны у призывников нет: в ТЦК рассказали, почему появилась эта практика

Сотрудник ТЦК и СП говорит, что телефоны начали забирать после того, как люди в соцсетях раскрывали расположение сборных пунктов и центров. А россияне потом целились туда дронами.

"Централизованно не было указания забирать гаджеты. А началось это после того, как граждане начали откровенно публиковать видео даже с территории сборных пунктов, сообщать, где они сейчас находятся в соцсетях, что ставило, мягко говоря, в неловкую ситуацию со стороны безопасности", — пояснил в эфире "Радио Свобода" Роман Истомин, начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП.

Он напомнил, что россияне атаковали ТЦК и СП дронами в Полтаве и Кременчуге, поэтому телефоны у мобилизованных стали забирать. И это решение принимают непосредственно на местах, в районных ТЦК.

"Место расположения ТЦК было изменено. И было бы несколько неправильным давать возможность, даже тем самым военнообязанным, сообщать, в том числе и врагу, где находятся ТЦК", — рассказал Истомин.

Решение этой проблемы чиновник пока не видит. Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец говорил, что ТЦК и СП не имеют права изымать у людей личные вещи.

"Ну, пусть господин Лубинец предлагает решение, если он критикует", — отреагировал представитель ТЦК, отметив, что он часто слышит критику, но не слышит предложений, как нужно изменить существующую ситуацию, что это всех устраивало: "Как сделать эти 90% комплектования войска так, как предлагает господин Лубинец", — резюмировал представитель ТЦК.

Напомним, во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады 9 февраля Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что представители территориальных центров комплектования не имеют права удерживать граждан, ограничивать их свободу передвижения или изымать личные вещи. Он подчеркнул, что такие действия противоречат Конституции и международным стандартам прав человека и недопустимы даже во время мобилизации.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время общения с журналистами похвалил ТЦК за работу, поскольку они предоставляют для армии 90% личного состава.