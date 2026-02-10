Вказівки забирати телефони у призовників немає: у ТЦК розповіли, чому з'явилась ця практика

Співробітник ТЦК та СП каже, що телефони почали забирати після того, як люди у соцмережах розкривали розташування збірних пунктів і центрів. А росіяни потім цілили туди дронами.

"Централізовано не було вказівки забирати гаджети. А почалося це після того, як громадяни почали відверто публікувати відео навіть з території збірних пунктів, повідомляти, де вони зараз перебувають в соцмережах, що ставило, м'яко кажучи, в незручну ситуацію з безпекової сторони", - пояснив в ефірі "Радіо Свобода" Роман Істомін, начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП.

Він нагадав, що росіяни атакували ТЦК та СП дронами в Полтаві та Кременчуці, тому телефони в мобілізованих стали забирати. І це рішення приймають безпосередньо на місцях, в районних ТЦК.

"Місце розташування ТЦК було змінено. І було б дещо неправильним давати можливість, навіть тим самим військовозобов'язаним, повідомляти, в тому числі і ворогу, де знаходяться ТЦК", - розповів Істомін.

Рішення цієї проблеми посадовець поки не бачить. Раніше український омбудсмен Дмитро Лубінець казав, що ТЦК і СП не мають права вилучати в людей особисті речі.

"Ну, нехай пан Лубінець пропонує рішення, якщо він критикує", - відреагував представник ТЦК, зауваживши, що він часто чує критику, але не чує пропозицій, як потрібно змінити існуючу ситуацію, що це всіх влаштовувало: "Як зробити ці 90% комплектування війська так, як пропонує пан Лубінець", - резюмував представник ТЦК.

Нагадаємо, під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 9 лютого Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що представники територіальних центрів комплектування не мають права утримувати громадян, обмежувати їхню свободу пересування чи вилучати особисті речі. Він підкреслив, що такі дії суперечать Конституції та міжнародним стандартам прав людини і неприпустимі навіть під час мобілізації.

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час спілкування з журналістами похвалив ТЦК за роботу, оскільки вони надають для армії 90% особового складу.