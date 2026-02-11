Считался погибшим: родственники освобожденного из плена РФ бойца могут требовать моральную компенсацию, — юрист
Семья военного Назара Далецкого, который юридически считался погибшим, но вернулся живым из российского плена, теоретически могут требовать через суд моральную компенсацию.
Родственники украинского бойца могут быть признаны потерпевшими, если ДНК-экспертиза показала неправильные результаты, заявил в комментарии hromadske военный юрист Виталий Савко.
По его словам, если будет возбуждено уголовное дело из-за неправильных результатов ДНК-экспертизы, в его рамках родственники могут выступить потерпевшими и обратиться с иском в суд о возмещении морального вреда, который нанесен преступлением.
В то же время Савко подчеркнул, что размер такой компенсации будет незначительным.
"У нас просто в государстве моральный ущерб не очень сильно ценится. За убийство... иногда присуждают по 100 тысяч грн морального ущерба. За побои, истязания — по 3000-5000 грн. Это небольшие средства, потому что у нас нет методики, которые бы четко определяли, что если есть моральный ущерб, то вот такая будет сумма", — пояснил Савко.
Он также подчеркнул, что сам процесс доказывания и получения морального вреда довольно сложный, поскольку суд должен согласиться с тем, что такой вред действительно был нанесен. Например, из-за волнения у родных ухудшилось физическое или психическое здоровье.
"Если они и получат в какой-то вероятности, то очень небольшие средства, которые не будут соизмеримы даже с затратами на адвоката", — подчеркнул Савко.
Напомним, 10 февраля представитель омбудсмена на Львовщине Тарас Подворный заявил, что семья украинского защитника Назара Далецкого должна вернуть государству 15 млн гривен, которые получила в качестве выплаты за гибель военного.
В этот же день обмудсман Дмитрий Лубинец рассказал, вернет ли семья живого военного 15 млн гривен.