Вважався загиблим: родичі звільненого з полону РФ бійця можуть вимагати моральну компенсацію, — юрист

Родина військового Назара Далецького, який юридично вважався загиблим, але повернувся живим із російського полону, теоретично можуть вимагати через суд моральну компенсацію.

Родичі українського бійця можуть бути визнанні потерпілими, якщо ДНК-експертиза показала неправильні результати, заявив в коментарі hromadske військовий юрист Віталій Савко.

За його словами, якщо буде порушено кримінальну справу через неправильні результати ДНК-експертизи, у її межах родичі можуть виступити потерпілими й звернутися з позовом до суду про відшкодування моральної шкоди, яка завдана злочином.

Водночас Савко підкреслив, що розмір такої компенсації буде незначним.

"У нас просто в державі моральна шкода не дуже сильно цінується. За вбивство… іноді присуджують по 100 тисяч грн моральної шкоди. За побої, мордування — по 3000-5000 грн. Це невеличкі кошти, тому що у нас немає методики, які б чітко визначали, що якщо є моральна шкода, то от така буде сума", — пояснив Савко.

Він також підкреслив, що сам процес доведення та отримання моральної шкоди доволі складний, оскільки суд повинен погодитись із тим, що така шкода справді була завдана. Наприклад, через хвилювання у рідних погіршилося фізичне чи психічне здоров'я.

"Якщо вони й отримають у якійсь вірогідності, то дуже невеликі кошти, які не будуть співмірні навіть із витратами на адвоката", — наголосив Савко.

Нагадаємо, 10 лютого представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний заявив, що родина українського захисника Назара Далецького має повернути державі 15 млн гривень, які отримала як виплату за загибель військового.

У цей же день обмудсман Дмитро Лубінець розповів, чи поверне сім'я живого військового 15 млн гривень.