2 млн украинцев в розыске: в Раде хотят найти 70 процентов из них

О двух миллионах украинцев, которые находятся в розыске заговорил новоназначенный министр обороны Михаил Федоров. Теперь в Комитете по нацбезопасности и обороне решают, как заставить их "выйти из тени".

Член этого парламентского комитета и народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко в интервью изданию "Телеграф" обсудил проблемы с мобилизацией.

Журналисты спросили, как государство будет искать два миллиона людей, которые находятся в розыске ТЦК, ведь их буквально "не видно" в отличие от тех, кто получает отсрочку, или является забронированным.

Нардеп Руслан Горбенко предлагает влиять финансовыми методами.

"Сейчас приводят такой пример: если вы нарушили правила дорожного движения и не оплатили штраф, то арестовываются банковские счета или еще что-то арестовывается. Такой же принцип можно ввести автоматически: не обновили данные, и все что есть по финансовой системе арестовывается. Есть предложения очень крайние, чтобы и какое-то имущество этих ребят арестовывалось", — сказал он.

Но он не уверен, что даже воздействуя такими методами удастся найти вышеупомянутые два миллиона мужчин, находящихся в розыске.

"Из этих 2 миллионов, если 70% мы найдем, то уже будет хорошо", — сказал Горбенко.

По его словам, он видит тенденцию, что депутаты очень осторожно стали подходить к таким инициативам, потому что от общества, от "условной группы уклонистов", СВЧ (и не только в Верховной Раде) "начинает прилетать".

Но Горбенко напомнил, что это вопрос суверенитета Украины и уже президент Украины, — нардеп сказал "верховный главком", — поднял эту тему.

"Настолько уже беспорядок и недоверие по этому вопросу, что, скорее всего, без президента Зеленского уже не обойтись. И, в том числе, не обойтись и без военных. Что будет, если не будет политической воли у депутатов? Я думаю, если какая-то бригада (Третья штурмовая), главком, придут во фракцию, и просто расскажут, что нас ждет, то все проголосуют и поддержат", — сказал Горбенко.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом законопроект, который предусматривает отсрочку на год для мужчин, которые прошли службу по "Контракту 18-24". Ранее парламент провалил этот законопроект, однако затем эту инициативу призвал поддержать министр обороны Михаил Федоров.

Также министр обороны обратил внимание, что в Украине количество военных, находящихся на тыловых должностях, в разы превышает количество бойцов, которые задействованы в выполнении боевых задач и получают за это соответствующие выплаты и доплаты.