2 млн українців у розшуку: у Раді хочуть знайти 70 відсотків з них

Про два мільйони українців, які перебувають у розшуку заговорив новопризначений міністр оборони Михайло Федоров. Тепер у Комітеті з нацбезпеки та оборони вирішують, як змусити їх "вийти з тіні".

Член цього парламентського комітету та народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко в інтерв'ю виданню "Телеграф" обговорив проблеми із мобілізацією.

Журналісти запитали, як держава буде шукати два мільйони людей, які знаходяться у розшуку ТЦК, адже їх буквально "не видно" на відміну від тих, хто отримує відстрочку, або є заброньованим.

Нардеп Руслан Горбенко пропонує впливати фінансовими методами.

"Зараз наводять такий приклад: якщо ви порушили правила дорожнього руху і не сплатили штраф, то заарештовуються банківські рахунки або ще щось заарештовується. Такий же принцип можна ввести автоматично: не оновили дані, і все що є по фінансовій системі заарештовується. Є пропозиції дуже крайні, щоб і якесь майно цих хлопців заарештовувалось", - сказав він.

Але він не впевнений, що навіть впливаючи такими методами вдасться знайти вищезазначені два мільйони чоловіків, які перебувають у розшуку.

"З цих 2 мільйонів, якщо 70% ми знайдемо, то вже буде добре", - сказав Горбенко.

За його словами, він бачить тенденцію, що депутати дуже обережно стали підходити до таких ініціатив, тому що від суспільства, від "умовної групи ухилянтів", СЗЧ (і не тільки у Верховній Раді) "починає прилітати".

Але Горбенко нагадав, що це питання суверенітету України і вже президент України, - нардеп сказав "верховний главком", - підняв цю тему.

"Настільки вже безлад і недовіра по цьому питанню, що, скоріше за все, без президента Зеленського вже не обійтися. І, в тому числі, не обійтися і без військових. Що буде, якщо не буде політичної волі у депутатів? Я думаю, якщо якась бригада (Третя штурмова), главком, прийдуть до фракції, і просто розкажуть, що на нас чекає, то всі проголосують і підтримають", - сказав Горбенко.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає відстрочку на рік для чоловіків, які пройшли службу за "Контрактом 18-24". Раніше парламент провалив цей законопроєкт, однак потім цю ініціативу закликав підтримати міністр оборони Михайло Федоров.

Також міністр оборони звернув увагу, що в Україні кількість військових, які перебувають на тилових посадах, в рази перевищує кількість бійців, які задіяні у виконанні бойових завдань та отримують за це відповідні виплати та доплати.