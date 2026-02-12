Для защиты от Путина: Британия выделит $205 млн на американское оружие для Украины

Великобритания выделит для Украины 205 миллионов долларов на закупку оружия из Соединенных Штатов. Средства направлены в рамках инициативы "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL).

О решении объявил министр обороны Великобритании Джон Гили, сообщило агентство Reuters. Великобритания выделит 150 миллионов фунтов стерлингов (205 миллионов долларов) на так называемую инициативу "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL) для поставки Украине американского оружия.

"Я рад подтвердить, что Великобритания выделяет PURL 150 миллионов фунтов стерлингов. Вместе мы должны обеспечить Украине критически важную противовоздушную оборону, необходимую ей в ответ на жестокий натиск Путина", — сказал Гили в заявлении.

PURL был создан прошлым летом для обеспечения потока американского оружия в Украину в то время, когда новая военная помощь США приостановлена. Эта схема позволяет союзникам финансировать закупки американских систем противовоздушной обороны и другого критически важного военного оборудования для Киева. Союзники уже выделили более 4,5 миллиарда долларов в рамках этой программы, заявил во вторник посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

Напомним, что военные Великобритании проходят подготовку к потенциальной войне с РФ на полигоне, который воспроизводит боевые действия в Украине. Тренировки прошли на объекте, который выглядит как разбомбленная городская среда. Бойцы проходили на нем подготовку в течение шести месяцев.

Ранее мы также информировали, что Британия изучает планы использования нефти, конфискованной с судов "теневого флота" РФ, для финансирования обороны Украины. Британской спецназ готовится к штурму этих судов в рамках операции по борьбе с российской экономикой. Они могут атаковать сотни нелегальных нефтяных танкеров.