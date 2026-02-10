Полигон как в Украине: Британия готовится к войне с Россией

Военнослужащие Великобритании проходят подготовку к потенциальной войне с Россией на полигоне, который воспроизводит зону боевых действий в Украине. Тренировки прошли на объекте, оформленном, как разбомбленная городская среда.

Солдаты крупнейшего пехотного полка британской армии отрабатывают боевые действия в городских условиях на уникальном объекте Министерства обороны Британии, сообщает Daily Mail.

Бойцам из стрелкового подразделения было приказано победить вражеские силы, спрятанные в трех зданиях на объекте, созданном в виде разбомбленного города. Учения проводились за несколько дней до того, как новобранцы были размещены на полигоне НАТО в Германии, где они проведут месяц, готовясь к боевым действиям в Восточной Европе.

"Вероятно, нет большего вызова, чем городская среда во время войны, потому что она "чрезвычайно запутанная", а коммуникация работает не очень хорошо. Враг не находится прямо перед вами: враг может быть над вами, слева от вас, он может быть под вами в канализационных системах и т.д.", — отметил капитан Майк Линдгрен, офицер, командир роты D 5-го батальона стрелкового полка.

Новобранцы проходили жесткую подготовку в течение шести месяцев. Их обучали уничтожать цели с близкого расстояния. Это разработано для проверки физической и психической выносливости солдат и обучения их "контролируемой агрессии" в условиях крайнего истощения и недостатка сна.

Премьер-министр Великобритании Кир Страмер заявил в прошлом месяце, что британские и французские войска будут размещены в "военных центрах" в Украине в рамках миротворческих усилий в случае достижения перемирия. Они будут помогать обучать украинских военных и защищать запасы вооружения,.

Напомним, что Великобритания хочет создать для Украины новые баллистические ракеты Nightfall. Они смогут нести 200-килограммовую боевую часть и поражать цели на расстоянии до 500 километров. Эта дальность достаточна для того, чтобы наносить удары по целям глубоко в тылу РФ, включая Москву.

Ранее мы также информировали, что в Великобритании прорабатывают идею использования российской нефти, конфискованной с судов "теневого флота". Реализация такого механизма даст источник финансирования Вооруженных Сил Украины. Британский спецназ готовится к возможным операциям по штурму этих судов.