Британия создаст для Украины новые баллистические ракеты глубокого поражения: смогут добраться до Москвы, — СМИ

Великобритания создаст для Украины новые баллистические ракеты Nightfall, способные нести 200-килограммовую боевую часть и поражать цели на расстоянии до 500 километров от места, откуда они были запущены.

Эти ракеты могут быстро запускаться с транспортных средств, а их дальность достаточна для того, чтобы долетать до Москвы и атаковать цели глубоко в тылу россиян. Об этом сообщило 11 января издание The Sun со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Джона Гили.

Об этом британский министр объявил после своего визита в Украину недавно, когда застал очередной массированный обстрел РФ. Тогда в дороге, когда ехал поездом, который совершил экстренную остановку из-за атаки, Гили слышал сигналы воздушной тревоги.

"Это был серьезный момент и яркое напоминание о шквале беспилотников и ракет, которые поражали украинцев при минусовой температуре. Мы этого не потерпим и намерены предоставить украинцам передовое оружие, когда они будут сопротивляться", — заявил чиновник.

По данным агентства Reuters, создание новой баллистической ракеты для Украины состоится в рамках проекта Nightfall. Британское правительство объявило о старте конкурса на быструю разработку вооружения наземного базирования для поддержки военных усилий страны против российской агрессии.

Баллистические ракеты Nightfall для Украины: что известно о новом вооружении

О том, что Великобритания намерена создать для Украины новые баллистические ракеты, способные достигать Москвы, стало известно еще в конце августа 2025 года. На официальном правительственном портале gov.uk появился анонс Министерства обороны Великобритании, который предусматривал разработку новой оперативно-тактической баллистической ракеты с дальностью более 600 километров в рекордные сроки.

В сентябре издание "Милитарный" объясняло, какими будут характеристики будущей ракеты:

ракета будет двигаться по квазибаллистической траектории, совершая маневры на последнем этапе полета;

будет иметь дальность полета более 600 километров;

будет нести 300 килограммов взрывчатки;

погрешность попадания в цель составит не более 5 метров;

ожидаемая стоимость одной такой ракеты — не превышает 500 тысяч фунтов стерлингов (675 тысяч долларов США), без учета боеголовки, пусковой установки и тому подобное.

Также ожидается, что навигационная система ракет Nightfall должна работать стабильно, несмотря на трудности в электромагнитной среде, будет иметь низкую многоспектральную сигнатуру и использовать стелс-технологии.

