Украина тайно получила новейшие ЗРК для борьбы с дронами: что известно об оружии (видео)

Силы обороны Украины могли получить на вооружение американский зенитный ракетный комплекс Tempest. Это новейшая разработка, которую специалисты позиционируют как "убийцу дронов".

На возможное появление этого ЗРК указывают кадры из видеоролика, опубликованного Воздушным командованием "Центр" в новогоднем поздравлении.

Как отмечают аналитики профильного издания Defense Express, на данный момент неизвестно, в каком количестве Украина могла получить комплексы Tempest. С учетом того, что речь идет о новой американской разработке, не исключено, что украинская сторона получила один или несколько опытных образцов для проведения испытаний и дальнейшего совершенствования системы с учетом полученного боевого опыта в ходе российско-украинской войны.

Что известно о ЗРК Tempest

Зенитный ракетный комплекс Tempest от американской компании V2X был впервые представлен в 2025 году. Публичная демонстрация состоялась осенью на выставке AUSA 2025, которая проходила в октябре.

ЗРК Tempest существует в двух вариантах:

стационарная версия на прицепе для защиты объектов инфраструктуры;

мобильная версия, созданная по принципу дешевого и маневренного "убийцы дронов" с учетом реалий современной войны.

Мобильный вариант ориентирован на использование в составе мобильных огневых групп (МВГ) и может размещаться на базе недорогих багги класса COTS, что теоретически делает его удобным средством противодействия беспилотникам.

В то же время вопрос экономической эффективности комплекса остается дискуссионным. По мнению обозревателей, для поражения целей Tempest использует управляемые ракеты AGM-114L Longbow, но стоимость одной такой ракеты может достигать около 100 тысяч долларов. Это делает перехват ударных дронов типа Shahed достаточно дорогим решением.

"Хотя, конечно, в условиях, когда россияне наращивают производство этого вооружения для уничтожения ударных дронов, вынуждены использовать и такие не очень дешевые варианты", — подчеркнули в Defense Express.

Напомним, 10 января сообщалось, что впервые за время полномасштабного вторжения РФ над Харьковом сбили российскую баллистическую ракету с помощью американского комплекса MIM-104 Patriot. Обломки перехватчика находили в черте города.