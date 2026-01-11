Україна таємно отримала новітні ЗРК для боротьби з дронами: що відомо про зброю (відео)

Сили оборони України могли отримати на озброєння американський зенітний ракетний комплекс Tempest. Це новітня розробка, яку фахівці позиціонують як "вбивцю дронів".

На можливу появу цього ЗРК вказують кадри з відеоролика, опублікованого Повітряним командуванням "Центр" у новорічному привітанні.

Як зазначають аналітики профільного видання Defense Express, наразі невідомо, в якій кількості Україна могла отримати комплекси Tempest. З урахуванням того, що йдеться про нову американську розробку, не виключено, що українська сторона отримала один або кілька дослідних зразків для проведення випробувань і подальшого вдосконалення системи з урахуванням отриманого бойового досвіду під час російсько-української війни.

Що відомо про ЗРК Tempest

Зенітний ракетний комплекс Tempest від американської компанії V2X було вперше представлено у 2025 році. Публічна демонстрація відбулася восени на виставці AUSA 2025, яка проходила в жовтні.

ЗРК Tempest існує у двох варіантах:

стаціонарна версія на причепі для захисту об'єктів інфраструктури;

мобільна версія, створена за принципом дешевого і маневреного "вбивці дронів" з урахуванням реалій сучасної війни.

Мобільний варіант орієнтований на використання у складі мобільних вогневих груп (МВГ) і може розміщуватися на базі недорогих баггі класу COTS, що теоретично робить його зручним засобом протидії безпілотникам.

Водночас питання економічної ефективності комплексу залишається дискусійним. На думку оглядачів, для ураження цілей Tempest використовує керовані ракети AGM-114L Longbow, але вартість однієї такої ракети може сягати близько 100 тисяч доларів. Це робить перехоплення ударних дронів типу Shahed досить дорогим рішенням.

"Хоча, звісно, в умовах, коли росіяни нарощують виробництво цього озброєння для знищення ударних дронів, змушені використовувати й такі не дуже дешеві варіанти", — наголосили в Defense Express.

Нагадаємо, 10 січня повідомлялося, що вперше за час повномасштабного вторгнення РФ над Харковом збили російську балістичну ракету за допомогою американського комплексу MIM-104 Patriot. Уламки перехоплювача знаходили в межах міста.