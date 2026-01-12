Британія створить для України нові балістичні ракети глибокого ураження: зможуть дістатися до Москви, — ЗМІ

Велика Британія створить для України нові балістичні ракети Nightfall, здатні нести 200-кілограмову бойову частину та уражати цілі на відстані до 500 кілометрів від місця, звідки їх було запущено.

Ці ракети можуть швидко запускатися з транспортних засобів, а їхня дальність достатня для того, щоб долітати до Москви та атакувати цілі глибоко у тилу росіян. Про це повідомило 11 січня видання The Sun з посиланням на заяву міністра оборони Великої Британії Джона Гілі.

Про це британський міністр оголосив після свого візиту до України нещодавно, коли застав черговий масований обстріл РФ. Тоді у дорозі, коли їхав поїздом, який здійснив екстрену зупинку через атаку, Гілі чув сигнали повітряної тривоги.

"Це був серйозний момент і яскраве нагадування про шквал безпілотників і ракет, що вражали українців за мінусової температури. Ми цього не потерпимо і маємо намір надати українцям передову зброю, коли вони чинитимуть опір", — заявив посадовець.

За даними агентства Reuters, створення нової балістичної ракети для України відбудеться у межах проєкту Nightfall. Британський уряд оголосив про старт конкурсу на швидку розробку озброєння наземного базування для підтримки військових зусиль країни проти російської агресії.

Балістичні ракети Nightfall для України: що відомо про нове озброєння

Про те, що Британія має наміри створити для України нові балістичні ракети, здатні досягати до Москви, стало відомо ще наприкінці серпня 2025 року. На офіційному урядовому порталі gov.uk з'явився анонс Міністерства оборони Великобританії, який передбачав розробку нової оперативно-тактичної балістичної ракети з дальністю понад 600 кілометрів у рекордні терміни.

У вересні видання "Мілітарний" пояснювало, якими будуть характеристики майбутньої ракети:

ракета рухатиметься по квазібалістичній траєкторії, здійснюючи маневри на останньому етапі польоту;

матиме дальність польоту понад 600 кілометрів;

нестиме 300 кілограмів вибухівки;

похибка влучання у ціль становитиме не більше 5 метрів;

очікувана вартість однієї такої ракети — не перевищує 500 тисяч фунтів стерлінгів (675 тисяч доларів США), без урахування боєголовки, пускової установки тощо.

Також очікується, що навігаційна система ракет Nightfall повинна працювати стабільно, попри труднощі в електромагнітному середовищі, матиме низьку багатоспектральну сигнатуру і використовуватиме стелс-технології.

