Британія передасть Україні новітню балістину ракету NIGHTFALL: коли чекати зброю на 600 км

Велика Британія розглядає можливість передачі Україні тактичних балістичних ракет NIGHTFALL, як тільки завершить їхню розробку. Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на слова міністра оборони Великої Британії Джон Гілі під час брифінгу з журналістами.

"Понад три з половиною роки ми у Великій Британії були серед перших, хто підтримував Україну та надавав їй необхідну допомогу. Ми завжди намагатимемося реагувати на те, що, на думку України, їй найбільше потрібно. Але коли ми це робимо, ми не розголошуємо деталі технологій, які ми надаємо", – сказав він.

Ракети для України — що відомо про NIGHTFALL

Про те, що у Британії почали розробляти ракету NIGHTFALL стало відомо наприкінці серпня 2025 року. Відомо, що ракета рухатиметься по квазібалістичній траєкторії, маневруючи на останньому етапі польоту, матиме дальність польоту понад 600 кілометрів і нестиме 300 кг вибухівки. Похибка влучання у ціль складатиме не більше 5 метрів.

Очікується, що навігаційна система NIGHTFALL повинна стабільно працювати попри складнощі в електромагнітному середовищі, навіть при відсутності супутникового зв'язку або його заміни засобами РЕБ.

Також вона повинна мати низьку багатоспектральну сигнатуру і використовувати стелс-технології.

Пускова установка повинна вміщувати щонайменше 2 ракети, а після пуску екіпаж повинен мати можливість залишити район пуску протягом 5 хвилин.

Очікувана вартість однієї ракети не перевищує 500 тисяч фунтів стерлінгів (675 тисяч доларів США), без урахування боєголовки, пускової установки та витрат на розробку.

У разі укладання контракту виробник зможе виробляти близько 10 ракет на місяць, а надалі збільшити обсяги виробництва. Ракету мають виготовити впродовж 9-2 місяців.

