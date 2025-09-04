Британия передаст Украине новейшую баллистическую ракету NIGHTFALL: когда ждать оружие на 600 км

В случае заключения контракта производитель из Великобритании сможет производить около 10 ракет в месяц, и в дальнейшем увеличит объемы производства. Ракету должны изготовить в течение 9-12 месяцев.

Великобритания рассматривает возможность передачи Украине тактических баллистических ракет NIGHTFALL, как только завершит их разработку. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на слова министра обороны Великобритании Джон Гили во время брифинга с журналистами.

"Более трех с половиной лет мы в Великобритании были среди первых, кто поддерживал Украину и оказывал ей необходимую помощь. Мы всегда будем стараться реагировать на то, что, по мнению Украины, ей больше всего нужно. Но когда мы это делаем, мы не разглашаем детали технологий, которые мы предоставляем", — сказал он.

Ракеты для Украины — что известно о NIGHTFALL

О том, что в Британии начали разрабатывать ракету NIGHTFALL стало известно в конце августа 2025 года. Известно, что ракета будет двигаться по квазибаллистической траектории, маневрируя на последнем этапе полета, будет иметь дальность полета более 600 километров и нести 300 кг взрывчатки. Погрешность попадания в цель будет составлять не более 5 метров.

Ожидается, что навигационная система NIGHTFALL должна стабильно работать несмотря на сложности в электромагнитной среде, даже при отсутствии спутниковой связи или ее замены средствами РЭБ.

Также она должна иметь низкую многоспектральную сигнатуру и использовать стелс-технологии.

Пусковая установка должна вмещать не менее 2 ракеты, а после пуска экипаж должен иметь возможность покинуть район пуска в течение 5 минут.

Ожидаемая стоимость одной ракеты не превышает 500 тысяч фунтов стерлингов (675 тысяч долларов США), без учета боеголовки, пусковой установки и затрат на разработку.

В случае заключения контракта производитель сможет производить около 10 ракет в месяц, а в дальнейшем увеличить объемы производства. Ракету должны изготовить в течение 9-2 месяцев.

Напомним, что 28 августа Министерство обороны Великобритании анонсировало проект NIGHTFALL, который предусматривает создание новой оперативно-тактической баллистической ракеты с дальностью более 600 километров в рекордные сроки.

