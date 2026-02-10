Полігон як в Україні: Британія готується до війни з Росією

Військовослужбовці Великої Британії проходять підготовку до потенційної війни з Росією на полігоні, що відтворює зону бойових дій в Україні. Тренування відбулися на об’єкті, оформленому, як розбомблене міське середовище.

Солдати найбільшого піхотного полку британської армії відпрацьовують бойові дії у міських умовах на унікальному об'єкті Міністерства оборони Британії, повідомляє Daily Mail.

Бійцям зі стрілецького підрозділу було наказано перемогти ворожі сили, заховані в трьох будівлях на об'єкті, створеному у вигляді розбомбленого міста. Навчання проводилися за кілька днів до того, як новобранців було розміщено на полігоні НАТО в Німеччині, де вони проведуть місяць, готуючись до бойових дій у Східній Європі.

"Ймовірно, немає більшого виклику, ніж міське середовище під час війни, тому що воно "надзвичайно заплутане", а комунікація працює не дуже добре. Ворог не перебуває прямо перед вами, ворог може бути над вами, ліворуч від вас, він може бути під вами в каналізаційних системах тощо", — зазначив капітан Майк Ліндгрен, офіцер, командир роти D 5-го батальйону стрілецького полку.

Новобранці проходили жорстку підготовку протягом шести місяців. Їх навчали знищувати цілі з близької відстані. Це розроблено для перевірки фізичної та психічної витривалості солдатів і навчання їх "контрольованій агресії" в умовах крайнього виснаження та нестачі сну.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Страмер заявив минулого місяця, що британські та французькі війська будуть розміщені у "військових центрах" в Україні в рамках миротворчих зусиль у разі досягнення перемир'я. Вони допомагатимуть навчати українських військових та захищатимуть запаси озброєння,.

Нагадаємо, що Велика Британія хоче створити для України нові балістичні ракети Nightfall. Вони зможуть нести 200-кілограмову бойову частину та вражати цілі на відстані до 500 кілометрів. Ця дальність достатня для того, щоб завдавати ударів по цілях глибоко в тилу РФ, включно з Москвою.

Раніше ми також інформували, що у Великій Британії опрацьовують ідею використання російської нафти, конфіскованої із суден "тіньового флоту". Реалізація такого механізму дасть джерело фінансування Збройних Сил України. Британський спецназ готується до можливих операцій зі штурму цих суден.