Для захисту від Путіна: Британія виділить $205 млн на американську зброю для України

Велика Британія виділить для України 205 мільйонів доларів на закупівлю зброї зі Сполучених Штатів. Кошти спрямовані в межах ініціативи "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL).

Про рішення оголосив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, повідомило агентство Reuters. Велика Британія виділить 150 мільйонів фунтів стерлінгів (205 мільйонів доларів) на так звану ініціативу «Перелік пріоритетних потреб України» (PURL) для постачання Україні американської зброї.

"Я радий підтвердити, що Велика Британія виділяє PURL 150 мільйонів фунтів стерлінгів. Разом ми повинні забезпечити Україні критично важливу протиповітряну оборону, необхідну їй у відповідь на жорстокий натиск Путіна", – сказав Гілі в заяві.

PURL було створено минулого літа для забезпечення потоку американської зброї до України в той час, коли нова військова допомога США призупинена. Ця схема дозволяє союзникам фінансувати закупівлі американських систем протиповітряної оборони та іншого критично важливого військового обладнання для Києва. Союзники вже виділили понад 4,5 мільярда доларів у рамках цієї програми, заявив у вівторок посол США при НАТО Метью Вітакер.

Нагадаємо, що військові Великої Британії проходять підготовку до потенційної війни з РФ на полігоні, який відтворює бойові дії в Україні. Тренування пройшли на об’єкті, що виглядає як розбомблене міське середовище. Бійці проходили на ньому підготовку протягом шести місяців.

Раніше ми також інформували, що Британія вивчає плани використання нафти, конфіскованої із суден "тіньового флоту" РФ, для фінансування оборони України. Британській спецназ готується до штурму цих суден в рамках операції з боротьби з російською економікою. Вони можуть атакувати сотні нелегальних нафтових танкерів.