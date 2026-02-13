Был подтвержденный пуск: эксперт объяснил, зачем Россия снова применяла "Орешник" (видео)

Россия могла осуществить запуск БРСД "Орешник" не для боевого применения, а в рамках внутренних испытаний. Речь идет об экспериментальной разработке, которую Кремль может тестировать на специальных полигонах для проверки.

Факт пуска ракеты "Орешник" пока подтвержден, однако нет данных о том, куда она попала, сообщил на Еспресо эксперт по вопросам развития вооружения и новейших технологий Богдан Долинец.

"Во-первых, по состоянию на сегодня есть подтверждение факта пуска "Орешника", однако куда делась эта ракета — информации нет", — отметил Долинце.

Это оружие остается на стадии экспериментальной разработки. Поэтому Москва может осуществлять запуски "Орешника" по специальным площадкам на территории РФ, а не по реальным целям. Это делается для того, чтобы проверить изменения и доработки, этого вооружения.

Напомним, что 12 февраля в Украину поступили предупреждения о возможной угрозе применения Россией ракеты "Орешник". Это могут быть ее испытания и подготовка к запускам, которые могут продолжаться до 19 февраля. Однако эксперты призывают не воспринимать это буквально.

Ранее мы также информировали, что авиаэксперт и военный обозреватель Константин Криволап сделал предположение об отсутствии реальной угрозы от пуска "Орешника" 12 февраля. Об этом может говорить отсутствие предупреждений от посольства США. Авиаэксперт также подчеркнул, что украинская система ПВО была вынуждена реагировать на угрозу пуска баллистической ракеты.