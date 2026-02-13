Був підтверджений пуск: експерт пояснив, навіщо Росія знову застосовувала "Орешник" (видео)

Росія могла здійснити запуск БРСД "Орешник" не для бойового застосування, а у межах внутрішніх випробувань. Йдеться про експериментальну розробку, яку Кремль може тестувати на спеціальних полігонах для перевірки.

Факту пуску ракети "Орешник" наразі підтверджений, однак немає даних про те, куди вона влучила, повідомив на Еспресо експерт з питань розвитку озброєння та новітніх технологій Богдан Долінець.

"По-перше, станом на сьогодні є підтвердження факту пуску "Орешника", однак куди поділася ця ракета — інформації немає", – зазначив Долінце.

Ця зброя залишається на стадії експериментальної розробки. Тому Москва може здійснювати запуски "Орешника" по спеціальних майданчиках на території РФ, а не по реальних цілях. Це робиться для того, щоб перевірити зміни та доопрацювання, цього озброєння.

Нагадаємо, що 12 лютого в Україні надійшли попередження про можливу загрозу застосування Росією ракети "Орешник". Це можуть бути її випробування та підготовка до запусків, які можуть тривати до 19 лютого. Однак експерти закликають не сприймати це буквально.

Раніше ми також інформували, що авіаексперт та воєнний оглядач Костянтин Криволап зробив припущення про відсутність реальної загрози від пуску "Орешника" 12 лютого. Про це може говорити відсутність попереджень від посольства США. Авіаексперт також підкреслив, що українська система ППО була змушена реагувати на загрозу пуску балістичної ракети.