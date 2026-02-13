Що означають тривоги через "Орешник" та чому РФ має балістику, а Україна — ні: думка експерта

На загрозу пуску балістичної ракети "Орешник" вимушено реагує українська система протиповітряної оборони, як вона реагує на підняття у повітря МіГ-31, пояснив авіаексперт. Тим часом Російська Федерації справді має промислові потужності для виробництва балістики різної дальності, на відміну від України. Які насправді можливості має Москва?

Вдень 12 лютого лунала тривога через загрозу ракети "Орешник" з полігону "Капустин Яр", і у цьому випадку ідеться про відповідальність "за можливі подальші події", сказав авіаексперт та воєнний огляд Костянтин Криволап в ефірі медіа NV. Крім того, про відсутність реальної загрози може говорити те, що не було попереджень від посольства США.

Ракета Орешник — див. коментар Криволапа з 1:10

Авіаексперт відповів на питання про загрозу від ракети "Орешник" з полігону "Капустин Яр" та про особливості балістичного озброєння Росії. На думку Криволапа, повітряні тривоги, які лунали 12 лютого, говорять про реагування на потенційну небезпеку, як це інколи буває під час підняття у небо МіГ-31. У обох випадках системи РЛС помічають активність противника і тому з'являється попередження. До всього, він не вважає, що ракети "Орешник" — це справді діючий засіб ураження, який Москва. Експерт нагадав, що є інформація про виробництво 50 таких ракет на рік. З іншого боку, програма тягнеться з часів СРСР і її спиняли через угоду РСМД-2. На думку Криволапа, більшість з виготовлених ракет не змогли пройти випробування/перевірку, тому загроза менша, ніж могла б бути.

Відео дня

"Заявляв Путін, що РФ буде виробляти 50 "Орешників" на рік. Якщо й були "Орешники" якоїсь кількості, то це були ті, які підготовлені для випробувань, але вони їх не пройшли", — заявив авіаексперт.

Щодо розвитку російської балістики, то Криволап проаналізував темпи виготовлення цих засобів ураження, темпи ударів по Україні з врахуванням стратегічного запасу. На його думку, РФ протягом чотирьох років війни не змогла наростити потужності й так і виробляє близько 30 ракет на місяць. До всього, він пояснив, чому Росія має балістику та ще й в такій кількості, а Україна — ні. Криволап нагадав, що Кремль десятиліттями будував заводи, вкладався в розробку. Наприклад, є завод у Воткінську ("Искандер", "Орешник", "Ярс", "Тополь"), або "Алмаз Алтей", або інші машинобудівні підприємства. Тим часом як Київ над цим не працював, а щодо фінансування — то ішлося про "6-10 млн на рік", що є мізерною сумою на такі потреби. До всього, українські виробники отримували з-за кордону двигуни, гіперзвукові технології, системи наведення, інерційні системи, і — переважно з РФ.

"У нас треба казати не про те, що FirePoint [пов'язаний з] "Міндічгейт". Треба робити все, щоб ця система працювала, тому що у нас іншого нема. У нас "Сапсан"почали запускати, але фінансування, ресурсів, людей не вистачає. Я більше вірю в можливості FirePoint, як приватної компанії, аніж нашим державним підприємствам", — підсумував експерт.

Ракета Орешник — деталі

Зазначимо, ЗС РФ двічі били по Україні балістичною ракетою "Орешник", яка летить на 5 тис. км зі швидкістю 10 Махів. Перший удар відбувся два роки тому, 21 листопада 2024 року. Росіяни запустили засіб ураження з полігону "Капустин Яр" та поцілили по підприємстві у Дніпрі. Другий удар — 9 січня: атакували інфраструктурний об'єкт на околиці Львова. У обох випадках у мережі публікували видовищні кадри влучань порожніх боєголовок (без вибухівки): були руйнування, але загиблих та поранених не було.

Нагадуємо, 12 лютого Генштаб ЗСУ підтвердив удар по арсеналу ГРАУ у Волгоградській області, розташованому за 120 км від полігону з ракетами "Орешник". Тим часом аналітики пояснили, які покращення отримала ракета "Фламінго" ЗСУ для обходу системи ППО РФ.