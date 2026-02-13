Что означают тревоги из-за "Орешника" и почему РФ имеет баллистику, а Украина — нет: мнение эксперта

На угрозу пуска баллистической ракеты "Орешник" вынужденно реагирует украинская система противовоздушной обороны, как она реагирует на поднятие в воздух МиГ-31, пояснил авиаэксперт. Между тем Российская Федерации действительно имеет промышленные мощности для производства баллистики различной дальности, в отличие от Украины. Какие на самом деле возможности имеет Москва?

Днем 12 февраля звучала тревога из-за угрозы ракеты "Орешник" с полигона "Капустин Яр", и в этом случае речь идет об ответственности "за возможные дальнейшие события", сказал авиаэксперт и военный обозреватель Константин Криволап в эфире медиа NV. Кроме того, об отсутствии реальной угрозы может говорить то, что не было предупреждений от посольства США.

Ракета Орешник — см. комментарий Криволапа с 1:10

Авиаэксперт ответил на вопросы об угрозе от ракеты "Орешник" с полигона "Капустин Яр" и об особенностях баллистического вооружения России. По мнению Криволапа, воздушные тревоги, которые звучали 12 февраля, говорят о реагировании на потенциальную опасность, как это иногда бывает при поднятии в небо МиГ-31. В обоих случаях системы РЛС замечают активность противника и поэтому появляется предупреждение. Ко всему, он не считает, что ракеты "Орешник" — это действительно действующее средство поражения, которое Москва. Эксперт напомнил, что есть информация о производстве 50 таких ракет в год. С другой стороны, программа тянется со времен СССР и ее останавливали из-за соглашения РСМД-2. По мнению Криволапа, большинство из изготовленных ракет не смогли пройти испытания/проверку, поэтому угроза меньше, чем могла бы быть.

Відео дня

"Заявлял Путин, что РФ будет производить 50 "Орешников" в год. Если и были "Орешники" в каком-то количестве, то это были те, которые подготовлены для испытаний, но они их не прошли", — заявил авиаэксперт.

Что касается развития российской баллистики, то Криволап проанализировал темпы изготовления этих средств поражения, темпы ударов по Украине с учетом стратегического запаса. По его мнению, РФ в течение четырех лет войны не смогла нарастить мощности и так и производит около 30 ракет в месяц. Ко всему, он объяснил, почему Россия имеет баллистику да еще и в таком количестве, а Украина — нет. Криволап напомнил, что Кремль десятилетиями строил заводы, вкладывался в разработку. Например, есть завод в Воткинске ("Искандер", "Орешник", "Ярс", "Тополь"), или "Алмаз Алтей", или другие машиностроительные предприятия. В то время как Киев над этим не работал, а что касается финансирования — то речь шла о "6-10 млн в год", что является мизерной суммой на такие нужды. Ко всему, украинские производители получали из-за рубежа двигатели, гиперзвуковые технологии, системы наведения, инерционные системы, и — преимущественно из РФ.

"У нас надо говорить не о том, что FirePoint [связан с] "Миндичгейтом". Надо делать все, чтобы эта система работала, потому что у нас другого нет. У нас "Сапсан" начали запускать, но финансирования, ресурсов, людей не хватает. Я больше верю в возможности FirePoint, как частной компании, чем нашим государственным предприятиям", — подытожил эксперт.

Ракета Орешник — детали

Отметим, ВС РФ дважды били по Украине баллистической ракетой "Орешник", которая летит на 5 тыс. км со скоростью 10 Махов. Первый удар состоялся два года назад, 21 ноября 2024 года. Россияне запустили средство поражения с полигона "Капустин Яр" и попали по предприятию в Днепре. Второй удар — 9 января: атаковали инфраструктурный объект на окраине Львова. В обоих случаях в сети публиковали зрелищные кадры попаданий пустых боеголовок (без взрывчатки): были разрушения, но погибших и раненых не было.

Напоминаем, 12 февраля Генштаб ВСУ подтвердил удар по арсеналу ГРАУ в Волгоградской области, расположенном в 120 км от полигона с ракетами "Орешник". Тем временем аналитики объяснили, какие улучшения получила ракета "Фламинго" ВСУ для обхода системы ПВО РФ.