Могут "сорвать" мирное соглашение: отправят ли страны ЕС свои войска в Украину, — СМИ

Большинство граждан Франции и Германии не поддерживают отправку своих военных в Украину для поддержания мира. Как пишет Рolitico, опрос показал, что они скорее "поставят под угрозу мирное соглашение", чем присоединятся к многонациональной миротворческой миссии.

В частности, издание Рolitico в своем материале обнародовало результаты опроса, проведенного независимой компанией Public First среди более 10 тысяч респондентов в США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии. Учитывая его результаты, автор статьи предположил, что европейцы ставят президента Франции Эммануэля Макрона в сложную политическую ситуацию, который ранее обещал направить французские войска в Украину после завершения войны, но общественная поддержка этой инициативы оказалась низкой.

В общем, опрос показал, что во Франции только 33% респондентов поддерживают развертывание войск для обеспечения мира, тогда как 43% выступают против. Более того, в Германии негативная оценка еще выше — 53% опрошенных против отправки миротворцев. Аналогичная тенденция наблюдается и в США, где 43% респондентов считают, что американские войска не должны участвовать в такой миссии. Только в Канаде и Великобритании большинство населения выразило готовность направить военных для обеспечения мира.

Стоит заметить, что западные страны считают миротворцев важными для безопасности Украины, однако все же реальное развертывание войск остается под вопросом и требует одобрения парламентов. В то же время Россия категорически против присутствия НАТО в Украине и предупреждает о решительном ответе на любые враждебные шаги.

Эксперты отмечают, что отсутствие поддержки со стороны Франции и Германии ставит под сомнение эффективность любого будущего мирного соглашения.

"В начале прошлого года вопрос явно заключался в том, можно ли положиться на США в поддержке мира в Украине, но этот опрос показывает, что теперь то же самое можно требовать от двух крупнейших экономик Европы. Обещания, которые они дают, вполне могут противоречить взглядам избирателей, которых они представляют", — отметил руководитель отдела опросов Public First Себ Райд.

Также в материале объяснили, что этот опрос проводился онлайн с 6 по 9 февраля 2026 года среди 10 289 взрослых в пяти странах. Выборки были взвешены по возрасту, полу и географическому расположению. Общая погрешность составляет примерно 2 процентных пункта для каждой страны, а меньшие подгруппы имеют более высокую погрешность.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что тысячи французских солдат могут быть направлены для поддержания мира в Украине после прекращения огня.

Также Фокус писал, что 6 января Зеленский, Макрон и Стармер подписали совместную декларацию о развертывании в Украине западных сил после войны.